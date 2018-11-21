ABL》夢想家連2場作客險勝 莫瑞：贏了就是贏了

2018年11月21日 23:26 中時電子報 黃及人 ／香港報導 ／香港報導

開幕戰驚險靠著阿提諾致勝補籃開胡，21日來到香港又靠米勒最後6.3秒投進三分蛋，寶島夢想家連2場作客都是險勝，除摘開季2連勝，更突破上季只拿1勝窘境，夢想家教頭莫瑞說：「無論是贏2分或20分，贏了就是贏了！」

「本來在客場打球就這樣，我們總會面臨很多狀況，幸好我們都拿下了，每拿1場勝利，我們就距離季後賽近一點，」莫瑞說，「我在中場休息就警告過球員，香港下半場勢必反撲，儘管贏得有點幸運，我仍然很開心留下勝利。」

至於21日最後關頭投進致勝三分球，卻在最後3秒被吹違反運動道德犯規，提前5犯畢業的米勒賽後表示，「當我們執行那波攻擊時，我只希望錢肯尼看到我埋伏底線，既然他把球傳給我處理，那麼我就必須專注把這球投進。」

「只是我被吹違反運動道德犯規，實在有點誇張，因為當時我不是抓對方的頭或手臂，而是整個抱住他的身體，這樣就要被吹U，真的很難接受，」米勒說，「當我走下球場，超怕隊友會怪罪我的，只能拚命祈禱我們可以贏球。」

一旁的李學林也幫米勒喊冤，「那個抱人動作怎麼可能被吹U，只能說客場打球就是這樣，無時無刻都要注意每個比賽的小細節，每顆球都可能變成關鍵。我認為我們還可以打得更聰明一點，不要每次都贏得如此危險或緊張。」

原本前晚突然感冒的「少俠」田壘，卻在今天下午跟莫瑞要求上場，「這兩天吃藥過後，整個人好多了，也感覺上場影響不大，才跟教練說我想打，目前我還抓不太到好的出手時機，還有不少東西需要自我糾正過來。」

(中時電子報)