韓將建最大鋰潛艦 俄專家：三星鋰電池？很危險!

由韓國大宇造船廠建造的KSS-3型3000噸級潛艦。（圖／大韓民國海軍）

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中時電子報
韓國海軍開發3000噸級潛艦

日前韓國國防採購計劃管理局(DAPA)聲稱，將在其KSS-3型常規潛艦開始裝備鋰電池，鋰電池及其技術將由韓國三星SDI公司提供並生產，這將是世界最大的以鋰電池推動的潛艦。不過陸媒引述專家的話說，三星SDI正是先前多起爆炸事故的三星Note-7手機電池製造商，韓國這種嘗試很危險。

韓國軍方採購部門指出，計劃在KSS-3型潛艦裝備鋰電池後，KSS-3型潛艦不僅將超越日本「蒼龍」級成為世界排水量最大的常規潛艦，也將成為噸位最大的「鋰潛艦」。但是俄羅斯專家表示，韓國這種想法「很天真，很危險」。

韓國潛艦將改用三星鋰電池 潛航時間延長一倍
全球首艘鋰電池潛艦 日海上自衛隊「凰龍號」下水
曾因鋰電池容易爆炸引起恐慌的三星Note-7智慧手機爆炸後的檔案照片。（圖／美聯社）

《鳳凰網》網指出，三星SDI公司就是三星Note-7手機爆炸事件的電池供應商，Note-7手機鋰電池爆炸事件不僅使其上了各大航空公司的黑名單，在每個航班的安全須知中也增加了「禁止在飛行狀態中使用充電寶」的規定。究其原因，除了三星SDI公司的手機鋰電池產品存在安全缺陷之外，也體現了一個此前僅限於軍事領域的安全常識：鋰電池相比傳統鉛酸電池，對氣壓、溫度的變化更加敏感，一旦發生破損、燃燒將比鉛酸電池更加危險。

報導說，本世紀初俄羅斯曾在「薩羅夫」號實驗潛艦上測試裝備了鋰電池組，但在實際使用中卻發現，即使未處在工作狀態的鋰電池也無法承受潛艦常規下潛過程中的氣壓變化。僅經過3個月的有限使用，「薩羅夫」號潛艦上的鋰電池就普遍出現了儲能效率下降、外殼腫脹變形等問題。而在一次柴油機的常規故障（啟動時抖動過大）中，鋰電池還暴露出對機械震動過於敏感的缺陷，個別外殼腫脹的鋰電池發生了破裂與冒煙等嚴重問題。

以目前俄羅斯的最新「拉達」級潛艦採用了諸如共形陣聲納等最新技術，但卻並未採用鋰電池。對此，俄羅斯紅寶石設計局的專家說的：以目前的製造工藝，鋰電池很難達類似鉛酸電池的軍事級可靠性，如果貿然將鋰電池應用於潛艦，不僅將大大增加潛艦性能的不確定性，而且潛艦進行突然加速的機動、彈藥發射時產生的劇烈高頻振動都可能進一步惡化鋰電池的安全，盲目將鋰電池劃入潛艦裝備「很天真，很危險。」

報導指出，相比日本蒼龍級潛艦，韓國KSS-3型潛艦裝備鋰電池還有一個更大的不確定性，那就是垂發的「玄武」系列導彈。按照媒體說法，目前玄武-2彈道導彈與玄武-3巡航導彈均能在KSS-3型潛艦的6個垂發單元中進行水下發射。在水下環境中，潛艦的魚雷發射震動與導彈發射震動方向是垂直交叉的，這種交叉震動容易造成電池外殻破裂或基座脫離，這類問題在鉛酸電池潛艦也有過，只是如果使用鋰電池，那就無異是顆定時炸彈。

按照韓國軍方計劃，首艘鋰潛艦要到2025年左右才會服役，對於將潛艦鋰電池實用化這種大課題而言，時程上相當緊張。韓國在KSS-3型潛艦上盲目整合大量新概念、新技術的做法本身很冒進，似乎未能從以前經驗中吸取教訓。

(中時電子報)

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文章來源：韓國要建世界最大鋰潛艇 俄羅斯：很天真 很危險

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