老司機約炮5大必勝金句！這招公認百發百中

2018年11月22日 00:01 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

交友軟體越來越多，「約炮」也成為網路上熱門議題，到底應該怎麼約才不會被打槍？知名交友軟體《JustDating》近日透過網路調查，公佈網友票選的5大必勝「約炮金句」，第一名甚至被公認，只要一說出口幾乎百發百中！

●約炮必勝金句5【今晚缺伴嗎？】

算是最開門見山的方式，直白切入主題作風，符合許多時下男女不囉嗦的個性！

●約炮必勝金句4【今晚想不想來點刺激的？】

語帶神秘的挑逗話語容易讓對方充滿想像空間，最讓人受不了。

●約炮必勝金句3【要ㄧ起放鬆按摩嗎？】

下班後幫對方按摩，不但可以讓疲憊的身軀好好「鬆一下」，還充滿了性暗示，讓對方忍不住想點頭赴約。

●約炮必勝金句2【要不要來我家看寵物？】

掌握女人幾乎對寵物無法抗拒的心態，把毛小孩當媒介是感情增溫最有效、也最常見的手法，十之八九都會成功。

●約炮必勝金句1【要一起看夜景嗎？】

有6成受訪的男性認為，這句話一出幾乎百發百中，因為大多數女生覺得看夜景很浪漫，漆黑的環境也非常容易製造曖昧氣氛，所以榮登約炮金句第一名！

此外，肢體語言也是約炮關鍵，包括摟腰、扶肩、碰大腿等行為，以及試探性濃厚的曖昧話語，或若有似無的挑逗，都可能意味著對方已對你想入非非。

(中時電子報)