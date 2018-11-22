前女友瘋狂「自拍」騷擾 啪啪擊肉聲讓他受不了

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
湯萱樂/綜合報導

談戀愛分手收場，雖然是無奈但也許會是下一段美好的開始，但有些人不這麼想。《Dcard》一名男網友表示，今年9月多跟女友分手，兩人為此談了好幾次，僅管每次說好，但沒幾天對方總會反悔，瘋狂的連絡他，敲他房門甚至狂拍自己的肉產生噪音來吵他。原PO表示快被逼瘋，受不了上網求助，也想報警。

原PO發文表示，跟女友分手後她就一直反悔，一直瘋狂的連繫他，問他可不可以給她機會，說自己改了很多...希望復合。但即使他把對方電話號碼封鎖，前女友仍用隱藏號碼瘋狂的撥給他，而且因為原PO住在前女友樓下，且住處外門壞了，因此對方還直接去敲他房門，在門外放歌。原PO為了不讓她敲房門稱要報警，前女友居然拍自己的肉，發出「啪啪擊肉聲」生噪音。

發文者無奈的表示，「不喜歡一個人，要怎麼勉強自己喜歡她呢？」，他說，每次開門講講話就走，但每次講完又這樣鬧...誰受的了？真的好想報警。網友看了也勸他報警吧，也建議他搬家換電話，但也有不少網友被前女友的「創意騷擾」有感，紛紛留言「他的肉產生噪音是怎麼回事哈哈哈哈」、「拍肉是他在打自己嗎 也太自虐QQ」、「但拍肉到底是怎樣哈哈哈、雖然很可怕但是真的不小心笑出來」。

(中時電子報)

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