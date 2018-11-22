敢去就不敗！韓國瑜為何接下「非友善電視台」辯論挑戰？

2018年11月22日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長候選人韓國瑜、陳其邁19日政見辯論交鋒，雙方攻防內容成為各界熱烈討論話題，多數認為國民黨籍候選人韓國瑜表現不如預期，陳其邁則攻勢串連，明顯略勝一籌。不過，資深媒體人黃暐瀚分析：韓國瑜為什麼願意到「非友善電視台」接受辯論會的挑戰？直言：韓國瑜敢去，其實已是「不敗」。

黃暐瀚在臉書剖析「韓邁辯論」，他指出，陳其邁成功地展現了他對高雄的「熟悉度」，無庸置疑，但「了解高雄」的其邁，是不是也同樣「了解高雄的民心」？汕尾、中芸兩個漁港，荒廢這麼多年了，韓國瑜講不出來，是不高明，但執政超過三十年的民進黨，又為什麼讓兩個老漁港，糟成這樣？

黃暐瀚表示，陳其邁辯論中猛烈攻擊是「兩面刃」，傷了對手，也讓自己受傷。

而韓國瑜表現不如預期，黃暐瀚另有看法，他表示，儘管被冷嘲熱諷，韓國瑜沒有動怒，這是「風度」；承諾自己絕不貪污，否則「放棄假釋、關到死」，明明可以直接點名對手貪污假釋的父親，而不做，還告訴選民，如果陳其邁當選，請韓粉支持者，也繼續支持陳其邁，這是「高度」。

這場辯論會的「口舌上誰得誰失」評論中，陳其邁雖略勝韓國瑜一籌。不過，黃暐瀚更關注，韓國瑜為什麼願意到「非友善電視台」接受辯論會的挑戰。

黃暐瀚表示，理由其實也不難，三立電視台的觀眾，挺韓的，應該是少數，勇於接觸藍海群眾，開拓市場的賣菜郎，完全懂得「不入虎穴、焉得虎子」的道理。所以，不管嘴上贏不贏，敢去，其實已是「不敗」。

黃暐瀚的觀點亦獲網友贊同：「肯上電視說給其他的人聽！尤其是三立。拓展客源！能拉到一張是一張。讓大家看到他的高度（市長）這就是不敗」、「願意到三立辯論，韓總已經贏了，這種願意挑戰的魄力，台灣政壇還找不到第二人」、「韓總這種勇於承擔面對挑戰的精神，正是下一任高雄市長必須具備的」。

(中時電子報)