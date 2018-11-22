恆春湘湘羊肉爐在地飄香13年　老闆娘堅持吃自己養的羊

恆春「湘湘羊肉爐」在地飄香10逾年，第二代依舊堅持要吃羊肉自己養。（謝佳潾攝）

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恆春「湘湘羊肉爐」在地飄香10逾年，湯頭、羊肉都以清燉加紅燒烹飪而成。（謝佳潾攝）

恆春鎮因位在國境之南、天氣酷熱，羊肉爐這一生意實在不好做，許多業者多是做不久，但「湘湘羊肉爐」卻靠獨門秘方在地飄香13年，且二代老闆娘劉依淳不僅承襲媽媽好手藝，更堅持「自己養羊」顧肉質，每到秋冬季節幾乎天天門庭若市，生意好到不得了。

劉依淳指出，媽媽以前是養羊的，且一養就是2、300隻，某天她突發奇想乾脆也來賣羊肉爐，藉此多增加收入，因此開了「湘湘羊肉爐」，而那時她有考量到恆春氣候炎熱，所以特地研發獨門秘方，讓進補的中藥味壓過熱氣，且夏季時還能轉為清淡口味。

她說，羊肉爐的湯頭跟肉塊，都是以清燉、紅燒烹飪而成，且加的火鍋料都以青菜為主，不僅養生又不會走味，此外，另外加的芋頭也是先蒸過的，與他家用炸的完全不同，除不會出油外也不會影響湯頭，整鍋羊肉爐堪稱溫補又美味。

她打趣地說，雖然現在養的羊隻數沒有母親多，約只剩下30多隻，但帶皮羊肉還是取自自己養的羊為主，這絕對是品質保障，因為他們顧得到、看得到，自然敢掛保證好吃。

地址：屏東縣恆春鎮新興路18號

電話：08-8899809／0915665797／0915879570

營業時間：冬-下午4:00-晚上9:30

夏-下午至晚上，時間不一定

（有事才公休，建議先打電話詢問）

價錢：羊排骨一份400元

綜合（羊皮＋排骨）一份500元

(中時 )

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