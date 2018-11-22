屏東南州迎王「神龍隊」首度缺席　同安村長候選人林素玲繪牆彌補遺憾

2018年11月22日 00:20 中時 謝佳潾

南州迎王最具特色的「神龍隊」，因人力短缺而本科缺席，同安村長候選人林素玲為此特地請師傅繪製「神龍牆」，盼彌補大家的失落感。（謝佳潾攝）

屏東迎王三部曲繼東港、小琉球順利落幕後，南州緊接登場，21日王駕平安遶境，居民及遊客興奮不已，但卻傳有些許遺憾，堪稱南州迎王最具特色的「神龍隊」，因人力短缺而本科缺席，地方上議論紛紛，同安村長候選人林素玲為此特地繪製「神龍牆」，盼彌補大家的失落感。

林素玲指出，神龍隊是出自同安北極殿，更是同安村發展有成的傳統民俗體育，每次出陣舞龍加上鼓陣、輪班人員等，都需4、50人，不僅陣容龐大、表演精彩，附帶的情感尤是深厚，許多都是老中青三代同堂一起出陣，阿公敲鑼、兒子孫子舞龍。

林素玲說，神龍隊從未缺席南州迎王平安祭典，但本科因人力短缺問題，加上少子化、人力老化等，首度缺席，消息傳出後不僅在地方上掀起討論，也有不少人表示有失落感，因此，她決定找師傅到同安村彩繪「神龍牆」，除了彌補大家遺憾外，某種程度上也是讓神龍隊參與其中。

她強調，神龍隊是同安村的精神象徵，每到迎王無人不期待祂出陣，所以也想藉此讓大家看見，同安獨有的文化特色，更期盼下科能再復出。

同安村長原是林德安，但前年不幸車禍造成左半身癱瘓，女兒林素玲協助父親扛起代理村長一職，替村民處理大小問題，她說，基於一人當選全家服務的關係，本就有在接觸服務工作，而現在將比之前更努力，盼選中村長替大家爭取福利。

(中時 )