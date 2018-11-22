屏東》豎孤棚好手 恆春鎮代陳進興尋求連任

恆春鎮民代表陳進興和全台灣最有名的「綁匪」同名，讓人印象深刻。他也是恆春豎孤棚搶孤好手，曾8度帶領團隊拿下冠軍，年底尋求連任。（潘建志攝）

友善列印
中時

恆春鎮民代表陳進興因和全台灣最有名的「綁匪」同名，讓人容易留下深刻的第一印象；他也是恆春豎孤棚好手，曾8次帶領隊伍奪得冠軍旗。4年前他因不滿事業廢棄物進到恆春掩埋場，決定參選鎮代來監督鎮公所，順利當選，年底將尋求連任。

「白曉燕案發生後，幾乎所有認識的人都叫我改名字。」他說當時「陳進興」這個名字讓他生活受到很大影響，只要遞出名片，或是到醫院看病、到公家單位辦事唱名時，都會引人特別注意，還有人會緊張地問「陳進興逃來這裡了嗎？」

當時詢問他要不要改名的人實在太多了，不過他一直維持一定的態度，認為名字只是個代稱，不會因為叫什麼名字就會是怎樣的人，何況這名字是父母給的，所以更不會想改。

陳進興29歲時就以初生之犢姿態當選恆春鎮四溝里長，也是恆春鎮最年輕的里長，之後連任1屆。4年前因不滿鎮公所讓事業廢棄物進到恆春掩埋場，汙染環境和地下水，他說，里長沒有監督公所的權力，因此決定參選鎮民代表，並順利當選。

陳進興曾和團隊12次參加恆春豎孤棚，他是團隊中最重要的攻旗手，曾8次奪下冠軍旗，在恆春無人出其右。他攀爬孤棚的恆心毅力也用在服務鄉親及問政上，在地方上以直率敢言著稱，只要看到不對的地方一定會出面。年底他將尋求連任，希望繼續為地方發聲。

(中時 )

屏東南州迎王「神龍隊」首度缺席… 屏東》從送報生到縣議員 陸月嬌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。