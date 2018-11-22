屏東》豎孤棚好手 恆春鎮代陳進興尋求連任

2018年11月22日 07:31 中時 潘建志

恆春鎮民代表陳進興因和全台灣最有名的「綁匪」同名，讓人容易留下深刻的第一印象；他也是恆春豎孤棚好手，曾8次帶領隊伍奪得冠軍旗。4年前他因不滿事業廢棄物進到恆春掩埋場，決定參選鎮代來監督鎮公所，順利當選，年底將尋求連任。

「白曉燕案發生後，幾乎所有認識的人都叫我改名字。」他說當時「陳進興」這個名字讓他生活受到很大影響，只要遞出名片，或是到醫院看病、到公家單位辦事唱名時，都會引人特別注意，還有人會緊張地問「陳進興逃來這裡了嗎？」

當時詢問他要不要改名的人實在太多了，不過他一直維持一定的態度，認為名字只是個代稱，不會因為叫什麼名字就會是怎樣的人，何況這名字是父母給的，所以更不會想改。

陳進興29歲時就以初生之犢姿態當選恆春鎮四溝里長，也是恆春鎮最年輕的里長，之後連任1屆。4年前因不滿鎮公所讓事業廢棄物進到恆春掩埋場，汙染環境和地下水，他說，里長沒有監督公所的權力，因此決定參選鎮民代表，並順利當選。

陳進興曾和團隊12次參加恆春豎孤棚，他是團隊中最重要的攻旗手，曾8次奪下冠軍旗，在恆春無人出其右。他攀爬孤棚的恆心毅力也用在服務鄉親及問政上，在地方上以直率敢言著稱，只要看到不對的地方一定會出面。年底他將尋求連任，希望繼續為地方發聲。

(中時 )