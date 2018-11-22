屏東》從送報生到縣議員 陸月嬌尋求連任

屏東縣瑪家鄉議員陸月嬌原本是送報生，共任4屆鄉民代表及1屆縣議員，是目前屏東縣服務最多選民數的山地原住民議員。（潘建志攝）

友善列印
中時

屏東縣瑪家鄉議員陸月嬌原本是送報生，送報過程發現許多部落族人因經濟、家庭弱勢需要幫忙，20年前決定參選鄉民代表幫弱勢者發聲，4年前更上一層樓當選縣議員。因選區包含屏東市，她是屏東縣服務最多選民數的山地原住民議員。

陸月嬌的選區除了瑪家鄉外，包括設籍在屏東市、長治、麟洛、內埔等鄉鎮市的山地原住民也都是他的選民。屏東市及內埔有許多原住民遷居於此，因此她的選民數是所有山原議員中最多的，共1萬3000多人；相較之下，霧台鄉議員選民數還不到3000人，差異極大。

陸月嬌是單親媽媽，獨自撫養3個小孩，她除了務農、到鄉公所做臨時人員外，為了賺更多錢，早上還兼送報，共送了15年，直到3個孩子都大學畢業。送報過程中，她發現許多部落族人家庭及經濟非常弱勢，20年前決定參選鄉民代表為他們謀福利。

她第一次參選鄉民代表就當選，之後共擔任了4屆，期間她想更上一層樓，曾3度參選縣議員落選，直到4年前第4次挑戰終於順利當選。當選後她努力為族人服務，政績包括沿山公路瑪家段路面重舖及設置路燈、爭取北葉活動中心停車場及各社區監視系統、鄉內農路修繕等。

她也持續關心弱勢，和慈善單位合作幫弱勢族人申請喪葬補助及醫療救助。陸月嬌強調她是專職的民意代表，完全沒有任何副業，全心為族人服務，在族人有需要幫忙的時候，一定陪伴著一起解決。

(中時 )

屏東》豎孤棚好手 恆春鎮代陳進… 台北》全手工縫製！丁守中限量募…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。