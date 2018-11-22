屏東》從送報生到縣議員 陸月嬌尋求連任

2018年11月22日 07:29 中時 潘建志

屏東縣瑪家鄉議員陸月嬌原本是送報生，送報過程發現許多部落族人因經濟、家庭弱勢需要幫忙，20年前決定參選鄉民代表幫弱勢者發聲，4年前更上一層樓當選縣議員。因選區包含屏東市，她是屏東縣服務最多選民數的山地原住民議員。

陸月嬌的選區除了瑪家鄉外，包括設籍在屏東市、長治、麟洛、內埔等鄉鎮市的山地原住民也都是他的選民。屏東市及內埔有許多原住民遷居於此，因此她的選民數是所有山原議員中最多的，共1萬3000多人；相較之下，霧台鄉議員選民數還不到3000人，差異極大。

陸月嬌是單親媽媽，獨自撫養3個小孩，她除了務農、到鄉公所做臨時人員外，為了賺更多錢，早上還兼送報，共送了15年，直到3個孩子都大學畢業。送報過程中，她發現許多部落族人家庭及經濟非常弱勢，20年前決定參選鄉民代表為他們謀福利。

她第一次參選鄉民代表就當選，之後共擔任了4屆，期間她想更上一層樓，曾3度參選縣議員落選，直到4年前第4次挑戰終於順利當選。當選後她努力為族人服務，政績包括沿山公路瑪家段路面重舖及設置路燈、爭取北葉活動中心停車場及各社區監視系統、鄉內農路修繕等。

她也持續關心弱勢，和慈善單位合作幫弱勢族人申請喪葬補助及醫療救助。陸月嬌強調她是專職的民意代表，完全沒有任何副業，全心為族人服務，在族人有需要幫忙的時候，一定陪伴著一起解決。

(中時 )