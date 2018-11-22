頂級超市首創開在百貨2樓 微風超市南京店今開幕

2018年11月22日 01:31 中時 郭家崴

微風超市南京店22日開幕特惠，長野麝香葡萄1280元，買1送1，限量50組。（微風提供）

微風超市南京店22日開幕特惠，普魯適德國豬腳400元，買1送1，限量50組。（微風提供）

微風超市南京店日本袋裝德島地瓜，每袋500g，原價230元、特價180元。（微風提供）

微風超市南京店極黑牛牛筋丼飯，150元。（微風提供）

微風超市南京店美味料理PIZZA，每分150元起。（微風提供）

微風超市南京店TRINE＆ZEN BBQ牛肉歐姆蛋三明治，原價130元、特價110元。（微風提供）

微風超市南京店玉美田園綜合沙拉盒，小盒原價70元，任選 2盒開幕優惠95元。（微風提供）

微風超市南京店八海山福限定純米吟釀720ml、1888元，送八海山純米吟釀180ml、600元。（微風提供）（飲酒請勿過量）

報導郭家崴

微風南京周年慶今（22日）起跑，最大亮點是微風醞釀18年，在微風超市復興本店後，新開張的第2家微風超市南京店同步在今天正式開幕，挑戰業界做法，首創將超市引進百貨2樓。

針對25歲左右的年輕客層、上班族女性與小家庭生活型態需求，強化熟食料理，提供上班族午餐及晚餐新選擇，與新鮮現做Pizza披薩、炙燒牛肉RoastBeef、肋排、德國豬腳與新鮮沙拉等人氣熟食料理；餐後想喝杯酒，也有餐酒可搭配。

還為小家庭引進2顆裝日本蘋果、單顆的北海道進口洋蔥等新包裝規格、1公斤的日本米、1至2人份的小合瓶日本清酒、小瓶裝葡萄酒等，滿足單身經濟、小家庭人口的生活需求。

周慶首4日義大利Domo鍋具下殺5折，開幕期間熟食推出每日精選便當丼飯100元起、日本澤井咖啡大紙樽限量版100入掛耳包原價1450元、開幕特價799元；法國Lafitte鵝鴨肝醬精選商品8折、南京店獨家限量酒款日本安心院氣泡酒、荷蘭煎餅買1送1等，共有超過500個品項加入開幕特價優惠活動。

(中時 )