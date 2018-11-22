韓冰吐心聲：最擔心父安全 韓國瑜憂運將力挺原因感人

韓冰在《新聞龍捲風》直言比起勝選，更擔心爸爸的身體健康跟安全。(取自中天YouTube)

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中時電子報
韓國瑜與韓冰父女情深。(本報系資料照)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜前陣子除了高雄行程外，還要全台跑透透、四處輔選，讓不少支持者擔心韓國瑜身體累壞，希望他專心留在高雄就好；對此，他的大女兒韓冰昨晚也趁著上中天《新聞龍捲風》解釋為何爸爸會四處替人站台的原因，透露爸爸是個很有義氣的人，因此很多朋友需要他幫忙拉抬，他都不太會拒絕。

韓冰在《新聞龍捲風》直言雖然勝選很重要，但是她更擔心爸爸的安全跟身體健康，而韓冰也趁機解釋前陣子韓國瑜一直在跑外地競選行程的原因，「這個東西我也想幫他澄清一下，其實很多的過去好朋友來邀約，或者是說很多朋友可能需要他幫忙拉抬的時候，他是一個很重義氣的人，所以通常這種要求他不太會拒絕。」

韓冰透露爸爸的個性是會把自己放在後面，「就是不管他是在一個團體、一個政黨，或者是在一家公司裡面，或是他今天是一個市長，他一定是把自己放在後面；就是說人民、家人永遠是在最前面，他以大家為優先，他是一個很無私的人。」

有「韓國瑜最正主持人」之稱的李明璇，透露韓國瑜不只重承諾，也非常為別人著想，並稱自己先前有認識一個計程車司機，對方主動表示願意發動50部計程車，站出來告訴大家「我們支持韓主委」。

結果韓國瑜知道後，就說「我非常謝謝這些司機的支持」，但是他還沒在高雄市執政，所以如果他們這個時候站出來，說要支持我，我很擔心他們的生意會受影響，「萬一有一些不認同他的選民，不坐這些計程車該怎麼辦？」讓李明璇大讚韓國瑜真的非常替別人著想。

(中時電子報)

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