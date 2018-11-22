「小雪」日轉北部轉濕涼！18縣市強風特報 南部空品差

受到鋒面通過及東北季風增強的影響，今（22日）北部將轉為有局部陣雨的濕涼天氣。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導

今（22日）是二十四節氣裡的「小雪」，雖然台灣平地下雪機率不高，不過今日北部將轉為有局部陣雨的濕涼天氣，東半部與中南部山區也會出現短暫雨，北部高溫下探20度。另氣象局也針對18縣市發布陸上強風特報，而南部依舊空氣品質差，外出需注意。

今（22日）晨氣象局針對18縣市發布陸上強風特報。

從昨晚晚起至今日日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，臺灣北部、東半部地區及馬祖、金門有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲的天氣。

氣溫方面，今日各地溫度略降，北部及東北部在白天高溫20度，中部高溫約25至27度，南部的高溫仍可達27至30度左右。紫外線指數為低量至中量級，外出請注意。

熱帶性低氣壓或颱風或其外圍環流影響，今日南沙島將有9到10級強陣風，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日受鋒面通過及東北季風增強影響，預計上午開始東北季風可能挾帶境外污染物影響空氣品質，因傳輸過程可能有降雨沖刷，北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「普通」等級；雲嘉南以南因風速增強，局部地區將出現地表揚塵現象影響空氣品質，雲嘉南及高屏空品區及離島為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)

今日各地溫度略降，北部及東北部在白天高溫20度。（圖取自氣象局網頁）

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