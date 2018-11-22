北捷大使「麻吉貓」成功登陸！Fresh Taiwan打入國際授權

2018年11月22日 05:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

圖像文化紅不讓，貼圖傳心意，比文字更動容，更能成文創商機成台灣驕傲！文化部於21日舉辦106年度「圖像授權類Fresh Taiwan計畫」成果發表會，由政務次長丁曉菁出席，邀請本年度計畫參與品牌-台北捷運文化宣傳大使「麻吉貓」及赫思西亞的「皮寬」分享於國際展會的成功授權經驗與當地代理商合作實績，分享台灣原創圖像文創業者之優勢為內容及文化深耕，如何發展商業模式為未來參展的重要議題。

麻吉貓出沒台北捷運，用詼諧話語提醒你禮貌與規則！在智慧財產權當道的年代，圖像IP授權更凸顯重要性！可愛圖像、簡單線條、幽默文字不僅觸動人心、還能結合故事、商品做多元化行銷，在台灣，有一群熱情富有創意的設計師，用他們的作品打入世界！話說可愛的「麻吉貓」還穿越兩岸，成為大陸便利商店集點贈品。可愛、生活、活潑的圖像，不僅打動人心，拓展出無限商機！成為台灣文化勇闖世界的代表。

成果發表會現場展示IP品牌授權商品。（文化部提供）

文化部105年起辦理「圖像授權類文化創意產業國際拓展計畫」，徵選優質台灣原創IP團隊以「Fresh Taiwan」台灣原創館參與國際授權展會，協助業者持續深耕國際市場，形塑台灣文創形象。106年度「Fresh Taiwan」計畫，累積數十張合作意向書，創下意向書簽署金額的佳績，其中更包含12家新興角色參與。

本次成果發表會以國際授權拓展地圖為主題進行分享。（文化部提供）

經由參展的經驗累積，首位與中國大陸代理商簽署合作代理品牌「麻吉貓」，分享當地代理經營的經驗與知名超商7-11合作成果；另外微逗國際品牌角色「啾啾妹」「狗與鹿」，於展後和當地企業合作快閃店及商場授權、禮贈品授權合作。

赫斯西亞品牌角色「皮寬」則與東莞知名茶飲集團推出茶飲店，授權商品包含絨布娃娃、毛毯、電暖袋等，顯示出台灣原創IP品牌具有吸引力與國際拓銷能力，包含馬來西亞當地知名服飾品牌的合作正在進行中。

(中時電子報)