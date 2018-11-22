北捷大使「麻吉貓」成功登陸！Fresh Taiwan打入國際授權

台北捷運文化宣傳大使麻吉貓參展成果豐碩。（文化部提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

圖像文化紅不讓，貼圖傳心意，比文字更動容，更能成文創商機成台灣驕傲！文化部於21日舉辦106年度「圖像授權類Fresh Taiwan計畫」成果發表會，由政務次長丁曉菁出席，邀請本年度計畫參與品牌-台北捷運文化宣傳大使「麻吉貓」及赫思西亞的「皮寬」分享於國際展會的成功授權經驗與當地代理商合作實績，分享台灣原創圖像文創業者之優勢為內容及文化深耕，如何發展商業模式為未來參展的重要議題。

麻吉貓出沒台北捷運，用詼諧話語提醒你禮貌與規則！在智慧財產權當道的年代，圖像IP授權更凸顯重要性！可愛圖像、簡單線條、幽默文字不僅觸動人心、還能結合故事、商品做多元化行銷，在台灣，有一群熱情富有創意的設計師，用他們的作品打入世界！話說可愛的「麻吉貓」還穿越兩岸，成為大陸便利商店集點贈品。可愛、生活、活潑的圖像，不僅打動人心，拓展出無限商機！成為台灣文化勇闖世界的代表。

成果發表會現場展示IP品牌授權商品。（文化部提供）

文化部105年起辦理「圖像授權類文化創意產業國際拓展計畫」，徵選優質台灣原創IP團隊以「Fresh Taiwan」台灣原創館參與國際授權展會，協助業者持續深耕國際市場，形塑台灣文創形象。106年度「Fresh Taiwan」計畫，累積數十張合作意向書，創下意向書簽署金額的佳績，其中更包含12家新興角色參與。

本次成果發表會以國際授權拓展地圖為主題進行分享。（文化部提供）

經由參展的經驗累積，首位與中國大陸代理商簽署合作代理品牌「麻吉貓」，分享當地代理經營的經驗與知名超商7-11合作成果；另外微逗國際品牌角色「啾啾妹」「狗與鹿」，於展後和當地企業合作快閃店及商場授權、禮贈品授權合作。

赫斯西亞品牌角色「皮寬」則與東莞知名茶飲集團推出茶飲店，授權商品包含絨布娃娃、毛毯、電暖袋等，顯示出台灣原創IP品牌具有吸引力與國際拓銷能力，包含馬來西亞當地知名服飾品牌的合作正在進行中。

(中時電子報)

「小雪」日轉北部轉濕涼！18縣市… 帝王柑冬天正當時！爽口甘甜帶有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。