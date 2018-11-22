帝王柑冬天正當時！爽口甘甜帶有檸檬香

八里帝王柑清爽解膩好味道。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

秋冬嘗美味水果！柑橘季最當時！從11月中旬到新年期間，陸陸續續有不同品種的柑橘上市囉，首先登場的是八里『帝王柑』!帝王柑皮薄、多汁帶有清甜的風味，撥下帝王柑的皮，就可以聞到淡雅的檸檬清香，接著吃進嘴裡，就能品嚐爽口甘甜的口感，感受冬天特有清新好滋味!

八里為新北主要柑橘產地，其中又以文旦柚及桶柑為大宗，為延續地方農特產品上市時間，發展地方多樣性柑橘類果品市場，八里區農會引進各式不同品種的柑橘種苗輔導農友試種，包含帝王柑、砂糖橘及佛利蒙等的新興柑橘家族。其中帝王柑有著亮綠色的果皮，外表看起來像柳丁，果皮薄卻又相當好剝，果實不大，非常適合帶出門品嚐，而且吃起來果肉柔軟多汁，帶有柑橘類清香卻幾乎沒有酸味且糖度較低，十分清爽好入口，適合老年人以及愛美的年輕女性族群。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，帝王柑的產期約從11月中旬至12月中旬，大約1個月，起初為引進不同品種柑橘至八里種植，同時配合八里在地冬季日照不足、雨水多且東北季風吹拂的氣候，後來決定引入較抗病、抗蟲且抗風的柑橘品種帝王柑。今年因秋天雨水較多，部分帝王柑產生落果狀況，但吃起來風味不變，且每顆果實變大。整個新興柑橘產季從11月中旬一直到12月中旬都陸續有產品上市，歡迎民眾參考。

(中時電子報)

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