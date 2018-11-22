從日治到戰後看鏡頭藝術！台灣攝影家系列叢書發表

2018年11月22日 05:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從日治到戰後，從戒嚴到民主，台灣民眾的生活都被攝影師最真實地記錄下來！由文化部指導，國立台灣博物館策劃出版的「台灣攝影家系列叢書」第二輯21日於台博館南門園區小白宮舉辦新書發表會，本輯全套共六冊，收錄包括彭瑞麟、李火增、吳金淼、許淵富、余如季、鄭桑溪等六位台灣攝影家畢生精采作品，並以傳記形式書寫其生平故事與創作精神，除見證台灣攝影發展歷程，也紀錄台灣多元攝影創作風格。

發表會上文化部政務次長蕭宗煌，歷史學家以史為鏡，現在我們以鏡為史，以攝影家的鏡頭影像回溯歷史。攝影資產蘊藏時代樣貌和社會變遷的線索，因此「國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫」是建構台灣藝術史的重要開端之一。出版活動讓重要的台灣攝影家在歷史上有合理的定位，是重建台灣藝術史的一小步，未來不僅會持續進行，也會著手規劃相關計畫。

「台灣攝影家系列叢書」第二輯收錄的六位攝影家各有其代表性。彭瑞麟創辦台灣第一間寫真研究所，作品結合藝術與科學，締造了無數攝影界的「第一」紀錄；李火增見證日本時代衣香鬢影的富裕階層，以及街頭市井小民的生活，用鏡頭留下當代風華；吳金淼將攝影做為他的藝術創作舞台，記錄楊梅客家在地文化，有楊梅攝影之父的稱號。

許淵富擅長顛覆常規視角、解構物體與光影，致力推展南台灣攝影藝術教育，公開傳授畢生攝影經驗，培育無數攝影後輩；余如季詳實捕捉社會時事、省政建設與台灣中部地景風貌，開啟台灣生態攝影與高空攝影的先河；鄭桑溪的作品崇尚自然，以率真情感撼動人心，用影像定格當代的基隆、九份等地風情，推廣攝影藝術教育不遺餘力。

(中時電子報)