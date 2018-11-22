台北》全手工縫製！丁守中限量募款小物「Ｑ版叮叮」 首批300隻賣光光

2018年11月22日 07:20 中時 楊佳穎

丁守中替粉絲在「叮叮」上簽名。（楊佳穎攝）

台北市長一役選情緊繃，國民黨台北市長候選人丁守中昨啟動吉普車掃街行程，車隊從競選總部出發，要利用最後3天跑遍台北市12行政區，為選情最後衝刺。另一方面，丁守中競總也陳列一系列競選募款小物，其中「Ｑ版叮叮」娃娃詢問度超高，首批300隻不到一個月就被掃空，競總也趕緊在選前再追加200隻。

丁守中陣營推出的募款小物相當多元，包含撲克牌、環保袋、環保吸管及餐具、領巾、傘、帽T、叮叮等。競總工作人員指出，環保吸管搭上近期潮流，吸引許多粉絲購買，也有人買來轉送；而餐具、領巾、環保袋等為較早推出的商品，帽T、Q版叮叮娃娃則是隨著選情越來越熱、越來越熱銷。

競總工作人員也介紹，「Ｑ版叮叮」為全手工縫製，每一隻都獨一無二，「嘴巴弧度、眼睛都有點不一樣，會讓粉絲挑一隻順眼的」，而開賣約一個月，首批300隻已賣光，上週緊急向廠商追加200隻，昨才趕製完成送抵總部。她也分享，購買「Ｑ版叮叮」的男性粉絲都較年輕，約在30歲上下，女性粉絲則不分年齡，並有很多人要求直接抱走不裝袋。

丁守中昨日也利用掃街空檔，回到競選總部用餐、休息，剛好遇上粉絲購買「Ｑ版叮叮」，而丁也應要求在叮叮上簽名。

(中時 )