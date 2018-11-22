11月22日三大報頭版要聞

2018年11月22日 07:28 中時電子報 綜合報導

@中國時報

豐年社社長汪文豪日前傳因替斗南鎮農會出版新書、出席新書發表會，遭農委會副主委李退之要求「自行請辭」，雖然農委會否認，但昨日流出汪「被請辭」當天3000多字逐字錄音稿，證實「雲林選情危險」，需要汪請辭，方便農委會主委向地方交代。此一事件再次顯示綠營為鞏固政權，不擇手段；國民黨雲林縣長候選人張麗善表示，這是農業版「東廠事件」；事件更顯示農委會踐踏文人的事實。

蔡英文總統17日到彰化縣為民進黨籍縣長候選人魏明谷輔選時說，「如果彰化換人做，彰化鐵路高架、捷運、綠能投資都沒有了。」無黨籍縣長候選人黃文玲認為，蔡英文的言語是在恫嚇彰化鄉親，連神明也生氣，21日到彰化地檢署舉發總統涉嫌「恐嚇」。彰檢襄閱主任檢察官黃淑媛表示，收文後將分案調查。

藍綠立委昨在立法院齊轟僑委會在國內九合一大選前夕，在巴拉圭亞松森舉辦「中南美洲第一屆僑民會議」，以致僑民不能返台投票。僑委會委員長吳新興坦言疏失，但即使僑民已向僑委會反應，但因巴拉圭旅館難訂，僑委會堅持如期舉行。

中選會昨公告撤銷11月2日重行公告的7公投案政府機關修正意見書，並在中時等四大報與網路刊登10月24日的原意見書，刊登報紙費用931萬。財委會最後通過提案，要求審計部查核刊登公告等費用的適法性，並查明中選會首長等相關人員責任。

@旺報

中美G20習川會磋商已到最後階段，據消息指出，目前雙方已進行到討論出席談判的名單，並擬於「1+6」模式安排，即領導人帶上6名官員。而習川會將在G20最後一天舉行，即12月1日登場，目的是要中美領導人利用29日就開始的G20峰會先行培養默契，最後會晤將以「會議+晚宴」方式進行。

繼美德等國決定向陸企實施更嚴格的投資管制後，歐盟也傾向對陸資開鍘。歐盟初步同意一項影響深遠的制度規定，以加強外國投資歐洲的審查，尤其是來自中國的投資，這項新規很可能會打擊陸企進軍歐盟的腳步。

美國航空母艦雷根號打擊群於21日抵達香港訪問，被綠媒渲染成其意欲在台灣大選前為台灣撐腰。但分析指出，實際上這是中美關係逐漸回暖的跡象，也是為大陸國家主席習近平與美國總統川普月底在阿根廷G20峰會會面前營造良好氣氛，同時顯示出美國近期絕對不可能派艦泊靠台灣補給，或在太平島與國軍進行人道救援演練。

九合一選舉進入倒數，高雄市長候選人韓國瑜在選戰中異軍突起之姿，引起大陸涉台學者關注。部分學者好奇，韓國瑜和台北市長柯文哲都在台灣政壇掀起一陣旋風，是否代表「第三勢力」逐漸在台灣興起？未來對兩岸關係會造成何種影響？這些都是他們未來深入研究的主題。

@工商時報

政府操盤手控盤得宜，選舉行情走得漂亮，官股券商引導資金回籠中小型股，加上外資、投信及自營商合力買超中小型股，推升昨日櫃買市場大漲1.14％，力抗美股重挫的干擾並居亞洲股市漲幅冠軍，漲勢剽悍！

台灣九合一選舉即將於24日（週六）登場，中選會全國計票中心的網路傳輸設備今年仍由中華電信擔綱，為確保當天開票結果順利完成，中華電執行副總林國豐昨（21）日表示，針對今年選戰，中華電信採用多重路由策略，已備妥4套網路系統，全省動員1,000位左右人力全面備戰應變。

九合一大選將在本周六（24日）登場，勞動部強調，當天是選舉投票日、公民投票日，具投票權的勞工可依法放假一天。如果當天要求勞工出勤，不但要給雙倍薪資，若要求勞工加班，必須比照休息日加班費方式，另外再支付加班費用。

台灣大、遠傳昨（21）日宣布加入LINE純網銀團隊，並分別在LINE Financial各持股5％、擔任策略股東，這也意味著一向對立競爭的台灣大及遠傳，在純網銀一役將站在同一戰線，對尬中華電信主導的純網銀國家隊，電信三雄在純網銀領域交鋒也正式浮上檯面。

(中時電子報)