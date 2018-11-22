台中》 盧秀燕為何請辭立委？ 港媒直指這原因

2018年11月22日 07:51 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，除了高雄之外，台中也成為全台關注焦點，國民黨提名的候選人盧秀燕已和民進黨籍市長林佳龍戰成五五波焦土戰。為了贏得選戰，盧秀燕日前辭立委展現破釜沉舟的決心。有媒體觀察到盧秀燕的請辭並未事前告知黨中央，非常弔詭，且盧更強調就算選舉不利，未來也不接受不分區立委安排，直接切割「黨中央」。

盧秀燕日前請辭立委，展現破釜沈舟追求勝選的決心，其實早有跡象。早在11月2日同黨籍的雲林縣長候選人張麗善宣布辭去國民黨不分區立委職務時，成為2018選戰中首位辭立委的縣市長候選人，就帶給盧秀燕壓力，也讓盧秀燕評估是否要跟進。

據港媒《中評網》報導，當張麗善請辭立委時，盧秀燕陣營就已經在評估是否要辭立委，展現破釜沉舟的決心。支持選前請辭的幕僚，多為前市長胡志強市府團隊的成員，認為請辭有助於拉抬選情；而反對請辭的幕僚，則以盧秀燕立委服務處團隊成員為主，他們擔心請辭立委會有兩頭空的疑慮，且會帶給其他投入縣市長選舉的同黨立委壓力，所以請辭一直在評估中。

但隨著封關前的民調與盧秀燕對選情的自我評估，盧秀燕決定請辭立委，力拚一戰到底。而怕請辭立委動作會波及到正在參選彰化市長選戰的同黨立委王惠美，盧秀燕主動對媒體表示「已告知王惠美，我們有交換意見，並互相打氣」；也表示有致電參選花蓮縣長的藍委徐榛蔚，但徐沒接電話。

然而，弔詭的是，盧秀燕對參選其他縣市的藍委都這麼上心，但對國民黨中央卻是事先未告知。盧的說法是因為請辭中央一定不准，但盧秀燕是區域立委，自主性絕對比不分區立委高，且盧秀燕一請辭，國民黨在立法院的席次又少一席，未來國民黨在議場運作上恐怕更弱勢。

(中時電子報)