高雄》韓國瑜護唇膏之亂 胡幼偉大喊：好兆頭啊

2018年11月22日 08:40 中時電子報 莊楚雯

日前舉辦的高雄市長辯論會，國民黨候選人韓國瑜被民進黨候選人陳其邁批「不懂高雄、市政不專業」。但媒體人謝寒冰爆料，韓國瑜表現得差強人意，都是因為擦了三立化妝師的「護唇膏」害的。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉今天在臉書表示，他從護唇膏之亂看見了韓國瑜會當選的好兆頭，「這『膏』字上頭一個高，下面一個月，不是正禿子跟著月亮走，ㄧ路明亮順暢，入主高雄，這是會當選的吉兆啊！」

胡幼偉指出，韓國瑜辯論時有沒有擦護唇膏，本是小事，也不可能影響辯論表現，但是「老韓說他確實有擦護唇膏，那倒是個好兆頭」。因為這「膏」字，就是上頭一個高，下面還有個月亮，不是正呼應老韓說的「禿子跟著月亮走嗎？」月亮高掛天空，禿子有月光可借，ㄧ路明亮順暢，這是會當選的吉兆啊！

除此之外，胡幼偉還從「膏」字所顯示的兆頭，看出高雄市長選舉，誰會當選！「上面的『高』，也是高雄的簡稱，那誰會入主高雄呢？當然是跟『膏』字有關的候選人，這個字裡除了高、就是月，所以是跟月亮有關的高市候選人當選，誰跟月亮有關呢？禿子跟著月亮走，所以是老韓會當選！」

最後胡幼偉感嘆，原來這次的「護唇膏之亂」，又是上帝在用兆頭向大家透露訊息啊！

(中時電子報)