台北》柯P稱連任失敗「台灣回到烏煙瘴氣」？丁守中：台北會大建設、大繁榮

2018年11月22日 09:10 中時 楊佳穎 、 劉宗龍

國民黨台北市長候選人丁守中（前中）、國民黨副主席郝龍斌（前右四）及立委王育敏（右）等人22日在台北車站東三門舉行「北漂返鄉投票」記者會，呼籲北漂青年返鄉投票救台灣。（劉宗龍攝）

國民黨台北市長候選人丁守中（左三）、立委柯志恩（右起）、李彥秀及王育敏等人22日在台北車站東三門舉行「北漂返鄉投票」記者會，呼籲北漂青年返鄉投票救台灣。（劉宗龍攝）

首都市長一役選情膠著，台北市長柯文哲昨晚臨時接受網紅「館長」陳之漢的直播節目專訪，提到若這次（連任）失敗，台灣將回到以前那種烏煙瘴氣的日子。對此，國民黨台北市長候選人丁守中今受訪直言「不會」，台北會大建設、大繁榮，讓所有市民安居樂業。

丁守中進一步說，因柯文哲只有加護病房SOP的經驗，反觀自己有這麼多公共政策、民生法案及國會、政黨外交經驗，以及這麼多國際大都會參訪交流經驗，「絕對會比他做得更好！」

丁守中22日一早與國民黨副主席郝龍斌、台北市黨部主委黃呂錦茹，以及藍委蔣萬安、李彥秀、費鴻泰、王育民、許毓仁、柯志恩、蔣乃辛、曾銘宗、賴士葆等人合體，在台北車站舉辦北漂青年返鄉投票記者會，呼籲所有北漂青年都能回到自己家鄉去投票。

身為「資深北漂青年」，丁守中表示，自己過去在高雄，40多年前到台北來，「雄中畢業後考上台大，就搬到台北來」。他強調，自己會將北市打造成全球華人夢想天堂、年輕人的夢工廠，讓所有戶籍在台北的外鄉年輕人都能過好日子、安居樂業，而若戶籍在南部的，也希望他們能返鄉投票。

談起選前最後3日車隊掃街行程，丁守中說，市民給予很大的鼓舞，都希望台北能經濟更好、能翻轉、加速都更，「這點我們絕對不會辜負市民期待，丁守中絕對用生命力量去追回失落的4年」。

至於柯文哲自豪政績隨便Google都一大堆，任內也沒局處首長因弊案下台，丁守中則批，若有政績人民自然會感受到，根本不需要到網路上Google，網路上都是做出來的新聞、文宣。他還諷，網路上也有網友恥笑柯，之所以沒官員涉及弊案，「因為沒任何政績、沒做事，網路上很多人酸他。」

(中時 )