高雄》楊添貴一人當選團隊服務 拚二甲里長

鳳山區二甲里長候選人楊添貴打出「一人當選，團隊服務」口號，要結合專業團隊服務鄰里。（柯宗緯攝）

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鳳山區二甲里長候選人楊添貴打出「一人當選，團隊服務」口號，要結合專業團隊服務鄰里。（柯宗緯攝）

高市模範勞工協會理事長楊添貴，首度競選鳳山區二甲里里長，喊出「一人當選，團隊服務」口號，集結警政、社政、勞政等資源，全方位服務選民，雖面臨對手挑戰連任壓力，但他有信心贏得選戰，要讓里上更加活絡，爭取更多建設。

楊添貴長期熱心公益，擔任高市模範勞工協會理事長，舉辦捐血、救助育幼院等公益活動，他也是前鎮分局一心派出所義警；也曾在高雄市勞工局擔任調解委員，化解惱人的勞資糾紛問題。

他今年5月正式加入「左翼聯盟」，代表參選二甲里里長，他表示，二甲里有1900多戶、共5000多人，但活動中心使用率低，需針對里民需求開設樂齡養生、婦幼成長等課程及舉辦大小活動，希望未來更加開放、活化。

他也觀察到鳳翔國小對面新設的二甲公園，欠缺廁所及大樹， 不便於運動的里民上廁所及乘涼，另需增設座椅讓家長來接小學生可休息。另里上監視器時常壞掉，必須爭取時間修復，以減少治安死角。

他提出8大項政策，其中每月4.5萬元里長事務費，要捐出來為里民服務，並每一季向里民報告事務費運用開銷；成立社區關懷據點，建構照護長輩的社區互助網絡；辦理公共論壇，開放里民參與里政及全民監督市政等。

(中時 )

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