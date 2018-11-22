影》汪文豪再揭內幕 一張圖曝農委會副主委李退之選舉不中立

圖為今年11月李退之與民進黨籍花蓮縣長參選人劉曉玫、花蓮區農改場杜麗華場長合照。(擷自汪文豪臉書)

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中時電子報
從促轉會、中選會、NCC到豐年社！滿城盡是「蔡東廠」。(中天新聞深喉嚨提供)

豐年社長汪文豪被請辭一事，昨日錄音逐字稿內容曝光後，引起外界嘩然，原來為了選舉，農委會可以如此踐踏文人。當事人汪文豪昨憤怒發聲明，痛批豐年社董事長、農委會副主委李退之說謊，今(22)早他又在個人臉書上發文，再揭農委會兩套標準，農委會的場子處處有選舉介入的痕跡，他感嘆說，真替這些公務人員擔心，是否也會遭到被請辭的命運。

汪文豪今早在臉書上發長文，先反擊農委會的回應。汪文豪指出，李退之副主委跟他溝通政府所屬財團法人應中立不介入選舉，也就是說，豐年社幫斗南鎮農會出書與舉辦簽書會是介入選舉。到底豐年社是違反哪一條法律違反行政中立？簽書會現場沒有任何的競選標語與造勢活動，豐年社到底是怎麼介入選舉？汪文豪並以農委會輔選的事件，強力反擊李退之的說法。

今年11月1日上午，李退之主持花蓮區農業改良場代理、新任場長交接暨宣誓典禮，交接的時候，劉曉玫縣長候選人穿著印有大大2號的外套坐在現場台下觀禮並上台演講。汪文豪想問李退之，這樣杜麗華場長有沒有違反行政中立？會不會也被暗示要自請辭職負責？她會不會也面臨「被請辭」的風險？

又如斗南鎮農會11 月20號舉辦「斗南越光米食味值獎勵頒獎典禮」，由農會總幹事張有擇、農糧署中區分署長王安石一起頒發獎金給農友。現場沒有任何競選背心、旗幟任何足以辨認競選活動的標誌，但總幹事張有擇是代表國民黨競選斗南鎮長的候選人，這個頒獎典禮距離投票日更僅剩4天，請問王安石分署長頒獎給農民，是不是介入選舉，也面臨「被請辭」的風險？

「會不會又有人拿我的政治立場來大做文章？」汪文豪說，其實他對劉曉玫、張有擇沒有任何的偏好，只是一個是美女、一個是阿伯，而且我們有共同認識的好朋友：杜麗華與王安石，他們都是認真做事的公務員，會不會也面臨突然「被請辭」的命運？雖然自己不是公務員，只是豐年社長，也不希望他們跟他一樣，突然「被請辭」。

(中時電子報)

文章來源：汪文豪臉書

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