高雄》辯論誰勝？理工人士：韓國瑜這點不如陳其邁

2018年11月22日 09:37 中時電子報 李俊毅/綜合報導

2018九合一選舉倒數48小時，進入肉搏戰階段，國民黨候選人韓國瑜喊出「高雄又老又窮」，讓綠營聽得很不開心，19日高雄市長選舉唯一一場辯論也讓大家吵翻天，對此，某工管系畢業的理工人士就分析這次市長辯論雙方8樣特質，並認為在市政了解度上韓國瑜不如陳其邁充分。

辯論會後 韓國瑜：確定不是來當官 而是CEO

據《高雄韓國瑜News》在臉書分享的一篇文章表示，某工管畢業學生，將投入業界，所以他也特別關心高雄的未來如何發展，他11/19晚上全程看完韓國瑜和陳其邁兩位高雄市長候選人的辯論會，他歸納了8項韓國瑜、陳其邁的人格特質，分析如下：

第1.從辯論的角度評分，陳其邁是優於韓國瑜。2.從格局的角度評論，韓國瑜則高過陳其邁。3. 從管理市政角度論，陳其邁表現出「事務官管理的能力」，韓國瑜展現出「政務官領導的能力」。4.從創新市政角度看，陳其邁屬於保守持續漸進型(Exploitation)，韓國瑜屬於積極創新突破型(Exploration)。

第5.從辯論的主軸分析，陳其邁攻擊韓缺乏對高雄市政的了解(challenge rival)，韓國瑜定位在改變翻轉高雄(transform Kaohsiung)。6.從領導人格局觀察，陳其邁屬於固守細節制約型，韓國瑜屬於前瞻授權開放型。7.從結辯的論述評析，陳其邁「用一半時間攻擊韓」，韓國瑜用全部八分鐘「闡述樹立廉能政府的決心」。

第8.綜合所有兩位候選人的論述內容，選民可能會認為陳其邁能夠延續花媽的施政「但難有大格局的突破」，至於3000億負債與選民關心的「民生經濟問題，恐怕陳其邁仍未消除高雄人內心的疑慮」。至於韓國瑜，高雄市民可能會認為他的格局夠高具創新與領導能力，推動變革沒有包袱，預期會是一位難得清廉執政拚經濟的市長，但需要時間熟悉市政。

該網友總結以上分析，他認為，高雄市民面臨的抉擇是，「選擇改變還是維持現況」，選擇突破創新還是漸進改變，「選擇新的廉能政府還是繼續現有官僚文化？」高雄人到了決定自己未來的生活與環境的時刻。

(中時電子報)