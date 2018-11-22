高雄》「韓流」嚴重席捲全台 港媒：小英下達動員令！

2018年11月22日 09:34 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台灣年底縣市長選戰，原本外界一開始估計民進黨在這場選戰中有較大優勢，但沒想到隨著選戰局勢變化，民進黨居然一路處於挨著打的狀態，連選前預測穩定戰區高雄和台中都有可能一夕翻盤，戰況之激烈跌破全台眼鏡。有媒體注意到民進黨會陷入苦戰之因，是因為國民黨高雄市長候選人韓國瑜掀起的「韓流」，席捲全台，更逼得總統蔡英文下達動員令全力催票，以鞏固民進黨危及的選情。

據香港老牌報紙《星島日報》報導，四年前的縣市長選戰，國民黨慘敗，只守住新北市一都。然而，四年後過去，台灣在民進黨執政下，經濟沒有多大起色，民怨日積月累，在韓國瑜的韓流效應下，終於爆發，更帶動國民黨的選情，綠營的大票倉高雄居然面臨綠地變藍天的危機，逼得民進黨重兵回防高雄，以防變天。

韓國瑜以「重經濟、輕政治、不打黑」的理念參選，坦白直率的真性情，打破了外界對國民黨人的刻板印象，不但獲年輕人的支持，甚至博得綠營群眾的好感。連當了十二年高雄市長的總統府秘書長陳菊日前接受《鏡周刊》專訪時，都不得不承認，韓國瑜口才便給，思辯敏捷、迅速。相比之下，民進黨提名的陳其邁比較內斂，但陳菊認為韓國瑜激起的韓流效應有「被神化」之嫌。

選戰進入倒數不倒48小時，面臨韓流的強勢效應，總統蔡英文下達動員令，更打出統獨牌挽救選情，但能否挽救民進黨現在的頹勢，有待開票日結果揭曉。

(中時電子報)