影》找到了！網傳「暗殺韓國瑜」 警：發文IP在東南亞

究竟是誰在臉書發文「暗殺韓國瑜」？經檢警連日調查已有眉目。（中時資料照）

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中時電子報
張國欽
網友PO文「暗殺韓國瑜」，警方根據個人臉書大頭貼是一個「Maharaja lela singapura」旗子，研判是馬來西亞、新加坡一帶的華人。（圖／翻攝自當事人臉書）

九合一選舉將在本周六（24日）進行投票，至本月20日為止，刑事局已偵破86件與選情有關不實言論， 目前仍有45件假消息正在偵辦中，包括引起不小風波的網友在臉書po文「暗殺韓國瑜」。據悉，警方已查出該文的IP在東南亞，研判是新加坡或馬來西亞的華人，目前仍在持續追查中。

據《三立》報導，警方追查該用戶上網IP，發現是一名「Liang Tang Wong」在東南亞國家上網發文，警方仍在調查他的真正身分。然而從他個人臉書的大頭貼是「Maharaja lela singapura」旗子畫面研判，由於該圖是以馬來文寫「新加坡戰艦」字眼，因而判斷可能是馬來西亞或新加坡一帶的華人，檢警目前仍在積極追查，希望盡早找出真相，平息大選前的與論恐慌。

日前有網友發文「暗殺韓國瑜」，警方查出發文IP在新加坡或馬來西亞，研判是旅外華人。

「Liang Tang Wong」從本月8日開始，就陸續在「韓國瑜粉絲專頁」、「民進黨粉絲專頁」等政治社團臉書留言，甚至還在「民進黨粉絲專頁」上留言「民進黨的同志，我們暗殺韓國瑜」，引起韓國瑜的親友及「韓粉」相當擔心他的安危，也讓檢警相當重視，全力展開追查發文來源。

對於網路瘋傳刺殺傳聞，國民黨高雄市長候選人韓國瑜表示，這應是個別的激烈言論，相信不是民進黨所為。

(中時電子報)

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