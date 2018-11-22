嘉義查賄衝全國第1 現排隊「開庭喊冤」奇景

嘉義地檢署查賄績效領先全台，候訊者一波接一波。（廖素慧攝）

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廖素慧
嘉義選務人員差點將選票攜出印刷廠 幸警方當場查出

選舉決戰倒數計時，選將把握最後決戰關頭買票賄選，查賄績效勇冠全台的嘉義檢警調也繼續抓不停，再查獲嘉義市區某議員候選人的2名樁腳，各以1票1000元向選民買票，共查扣2萬7000元賄款；嘉義縣第2選區某縣議員候選人的樁腳以每票500元向選民買票。

嘉義地檢署檢察官李鵬程21日指揮嘉義市刑大、嘉義市調查站，查獲李姓樁腳涉嫌於11月間，以每票500元代價，為嘉義縣第2選區某縣議員候選人現金買票，查扣1萬6000元賄款，以涉嫌重大、有串證之虞向法院聲押李姓樁腳。

22日嘉義地院裁定李姓樁腳羈押禁見，理由是李嫌涉嫌重大，依犯罪相關事證顯示是「計畫性買票」，為避免被告與其餘共犯串證，有羈押之必要。

檢察官王振名指揮嘉義市刑大、嘉義市警一分局，查獲黃陳姓樁腳於10月間，涉嫌以每票1000元代價，為嘉義市西區某市議員候選人買票，查扣賄款1萬2000元，諭知黃陳樁腳8萬元交保。

另查獲游姓樁腳於6月間，涉嫌以1票1000元為嘉義市西區同一名市議員候選人現金買票，查扣賄款1萬5000元，檢方諭知8萬元交保。

嘉義檢警調查賄績效已從第3名躍居全國第1名，檢警調訊問室天天門庭若市，「排隊等開庭喊冤」的熱況，也算選舉期間的殊景。

(中時 )

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