NBA》衝突不影響決定 杜蘭特：格林嘴就這麼臭

2018年11月22日 09:46 中時電子報 黃及人

自從上周爆發跟卓雷蒙格林之間的激烈口角衝突，勇士明星前鋒杜蘭特22日接受《Yahoo Sports》訪問，首次公開談到這次衝突，「我從來不認為這是問題，因為格林的嘴向來這麼臭，只是曝露我們當前困境，必須趕緊找到解答！」

杜蘭特明年夏天將會跳脫合約成為自由球員，且不打算再次降薪留下，只會考慮跟勇士簽下頂薪合約，所以上周跟格林爆發激烈口角，讓勇士高層一度相當緊張，趕緊判罰格林禁賽1場，也無法領到12萬美元薪資當作補救之道。

只是勇士恐怕白緊張一場，因為杜蘭特表示，「這次衝突不會影響我的未來決定，我是個籃球員，只想待在一個很棒的環境打球，且在每天努力進步，我始終都想在高等級環境當中競爭，對當前的一切也很滿意，做好自己就對了。」

「衝突發生當下，我當然會不爽，也很難控制自我情緒，」杜蘭特說，「可是我清楚自己不能這樣太久，必須做出成熟男人該有的態度，且告訴自己，無論如何我還是要每天上場打球，繼續幫助球隊往前邁進，這是我最該做的。」

先前出戰獨行俠時，杜蘭特怒罵場邊球迷，最後慘遭罰款2.5萬美元，杜蘭特似乎毫不在意，因為他說：「我被罰款多少錢？我早知道會被罰，畢竟我叫那個球迷閉上嘴，我想一個成年人不該來球場侮辱成年人，這過時又沒力！」

(中時電子報)