高雄》李佳芬市場拜票颳旋風 老嫗含淚挺韓 攤商陳情

2018年11月22日 09:53 中時 柯宗緯 、影音/ 杜宇喬 、影音/

攤商黃鐘葳（左）發起百人百業穿「高雄翻轉」T恤串連挺韓國瑜，將搜集到的照片表框當面送給李佳芬（中）。（柯宗緯攝）

攤商熱情戴上1好帽子，支持韓國瑜當市長。（柯宗緯攝）

攤商黃鐘葳發起百人百業穿「高雄翻轉」T恤串連挺韓國瑜，要把賣菜郎送進高雄市政府。（柯宗緯攝）

攤商熱情送上肉粽、菜頭給李佳芬，祝韓國瑜高票「凍蒜」。（柯宗緯攝）

選戰倒數2天 李佳芬清晨為韓國瑜拉票

選戰倒數2天，國民黨高雄市長候選人韓國瑜妻子李佳芬今（22）日6時天未亮，前進十全果菜市場掃街拜票，受到攤商、民眾熱烈支持，送上菜頭、鳳梨、蒜頭等祝福「凍蒜」，過程中7旬老嫗不捨韓國瑜遭抹黑而心疼落淚，也有攤商趁機陳情，希望改善果菜市場窘境及興建停車場。

「怨氣積在心頭難耐，一定要發洩！」高市青果公會前理事長李登文感慨，果菜市場現在變很落寞，全盛時期1天賣的量，現在1個禮拜都賣不完，這裡本來是批發市場，現在為了生計必須零賣，大家將希望寄託到韓主委，希望能擴建市場、興建停車場，「否則貨進得來，東西卻賣不出去」。

李佳芬說，自己對果菜批發市場不陌生，這是很親切地方，自己家鄉雲林是全國最大蔬菜集散地。她聽見攤販心聲將代為傳達給丈夫，政府一定要能體會做小生意不簡單，目前市場營業額狂跌沒停車場，拍賣、做生意不方便，聽了很心疼，希望北農出身的韓國瑜將來有機會來幫忙解決。

71歲金阿嬤今見到李佳芬有感而發，突然掉下淚來，她感慨韓國瑜為選戰相當拚，卻一路被抹黑。李佳芬說，跟阿嬤不認識，但她看到韓國瑜願意為百姓做事，操勞卻被打壓，老百姓要求不多 就是安居樂業，從政者需謹記在心。

攤商黃鐘葳發起百人百業穿「高雄翻轉」T恤串連挺韓國瑜，他將搜集照片表框當面送給李佳芬，要讓韓國瑜知道果菜市場支持賣菜郎。不少攤商送上蒜頭、鳳梨、菜頭、包子、粽子等象徵「凍蒜」、「包中」好彩頭，民眾過於熱情，韓陣營幕僚還拿到沒手可拿。

(中時 )