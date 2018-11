2018年11月22日 09:49 中時電子報 周郁蘋 /綜合報導 /綜合報導

林志玲錄影片感性發言。(圖/取材自林志玲Chiling Lin臉書)

第一名模林志玲感情狀態備受關注,日前出席活動否認自己是言承旭拍寫真集口中的「女朋友」,雖然志玲姐姐今年恐怕要單身過聖誕,不過她演藝事業則是表現亮眼,曾演出電視、電影、主持的她,也開金嗓、推出公益單曲《You and me》。

模特兒出身的林志玲,演藝事業跨及電影、實境節目、主持等等,而志玲姐姐繼為電影《刺陵》唱主題曲《帶我飛》以及2010年臺北花博主題曲《美麗的力量》後,也再開金嗓,推出公益單曲《You and me》。

林志玲昨(21日)晚也在臉書寫下:「溫暖的聲音 溫柔的力量」,並錄影片感性說:「想用一首歌溫柔地告訴你,當你害怕時請努力找到勇氣,用力哭完了我們就不再流淚,這一首歌獻給你們 愛與勇氣 You and me 送給你們」。

