實踐公民教育 南二中首辦模擬公投

2018年11月22日 09:55 中時 曹婷婷

台南二中今天舉辦創校有史以來第一次的校內模擬公投活動，針對24日大選10個公投案進行投票。（台南二中提供）

校內模擬公投吸引大批學生參與。（台南二中提供）

後天就要投票了，這次選舉有高達10個公投案，但選民泰半霧煞煞，台南二中21日由該校學生自治會舉辦創校有史以來第一次的校內模擬公投活動，針對24日大選10個公投案進行投票，活動設計為高一至高三學生皆可投票，就算大選當天不能投票的學生，也能藉此機會思考10道公投課題，活動一早湧現排隊領票及投票人潮，成功吸引學生參與。

儘管還不能參與大選投票，但18歲青年已可投公投票，台南二中表示，這次校內公投包括投票亭、投票匭皆模擬真正的投票所規格，10個公投案內容也原封不動呈現，攜帶證件取得選票的同學個個認真地思考每一案的內容，最後蓋上投票章、走出投票亭，投下自己神聖的一票，除了表達出自己對各議題的看法外，也算是為即將成年的自己先上了一堂課。

學生會會長盧楷勳表示，活動是為了讓學生們能夠藉由這樣一個機會，思考這些自己目前還不用煩惱，但未來卻得面對的問題，也透過這樣的活動，增加學生參與民主政治的實際經驗、提升學生了解公共事務的意願，進而實踐民主素養教育。

負責發選票的王禹文說，原本認為只有少數人會參與，但實際發出的選票比預期多了許多，南二中學生公民意識讓人驚喜。負責管理投票處的鄭硯臣則說，學生們對於投票的常識都很不錯，沒有發生任何蓋錯、投廢票等問題。

南二中學生們公投結果待統計出爐，也會正式開箱發聲，本次活動也與全台另23間學校一起計票，盼呈現出真正來自「下一代」的立場與想法。

(中時 )