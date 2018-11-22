影》汪文豪被李退之逼下台 朱學恒說了3句話

農委會副主委李退之(右)仍稱「我們沒有辭退他」。汪文豪(左)因莫須有理由被請辭（資料照）

友善列印
中時電子報

最近農委會下面的財團法人豐年社為斗南農會出書，邀請前豐年社長汪文豪協助出版，並出席發表會。卻傳出農委會將汪文豪扣上「幫人助選」的罪名，被逼下台。但今天汪文豪PO出一張照片打臉農委會副主委李退之。對此，宅神朱學恒以3句話前情提要「文豪」與「退之」之戰。

日前傳出汪文豪被農委會指控，他出席斗南農會新書發表會上發表感言，是在助選前斗南農會總幹事、國民黨斗南鎮長參選人張有擇，違反行政中立，被兼任豐年社董事長的農委會副主委李退之逼迫離職。但汪文豪說，他沒有說任何與選舉有關的話題。反而是李退之幫民進黨籍花蓮縣長參選人劉曉玫助選、合照，劉曉玫還大辣辣穿著印有2號的外套。

這一長串的恩怨，朱學恒以3句話作為前情提要，「黨的人可以幫任何黨的人助選，大家升官發財沒有問題。不是黨的人幫不是黨的人出書，立即給我請辭、送你滾蛋。」最後還酸了一句「黨的恩情比山高比海深，怎麼可以瞧不起黨！」讓大家快速了解汪文豪為何被撤換豐年社社長一職，以及農委會副主委李退之幫人助選卻沒被追究「違反行政中立」。

對此，網友們也留言「爹親娘親不如黨親啊」、「黨 > 國 > 民」、「全政府皆東廠」、「這次會不會安排吳音寧的爸爸來吧......」、「自從全黨下高雄救其邁，我就不相信什麼政府公務機關行政中立之類的」。

(中時電子報)

翻攝自 朱學恒臉書

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