藍營最強青年軍 要年輕人投票改變未來　

2018年11月22日 10:04 中時電子報 張怡文

九合一大選進入到數階段，為衝刺最後選情，國民黨青年部主任翁紹輝今天跳出來呼籲，青年一定要出來投票，「別忘了11月24日要站出來，替自己爭取翻轉未來的機會。」

翁紹輝說，今年全台共提名68位40歲以下的青年議員候選人，希望讓大家發現，「國民黨開始改變了」，如果要爭取青年支持，世代換新、重用年輕一輩的能人、貼近青年的心聲，這才是最重要的，所以今年百年大黨要讓民眾看見，他們已經從根本開始改變

翁紹輝籲青年要出來替自己投票。/本報資料庫

翁紹輝說，這次國民黨提名的六都候選人提出青年政策，替青年帶來轉變和希望，全台議員候選人提名也年輕化，就是希望能從根本改變，「給自己一個翻轉未來的機會。」

談到選舉進入倒數階段，各地候選人衝刺選情，翁紹輝相信，這些年輕議員能讓大家發現，「我們真的不一樣了。」他細數國民黨青年部從今年三月開始，在人力跟資源都相當有限的清況下，做了很多跟青年相關的活動，例如之前「空污工作坊」讓青年朋友關注公共議題、「狂5夏祭」創造青年參與展現的舞台、「青年YA生活」新媒體節目，「沒有奢望大家一下就要變成支持，而是希望大家能夠重新認識我們，看看我們跟以前有什麼不一樣。」

國民黨不一樣了，青年部籲年輕人站出來「要投票給能讓我們更好的對象」。/本報資料庫

翁紹輝說，現在年輕人心理面在想的，其實已經不是政黨，當你有投票權時，就要睜大眼睛去觀察自己的周遭，需要怎麼改善、要怎麼樣子的未來，「誰能讓我們更好，我們就投誰，希望可以把翻轉未來的機會，傳達給所有活在這個世代的年輕人。」

翁紹輝因經營金門的村落活化與發展，進而受公視以特輯報導，因緣際會受邀擔任國民黨中央黨部的青年部主任，上任以來舉辦多項活動，以「國民黨青年盃狂5夏祭」為例，比賽項目有彈唱、熱舞、電競、設計，以時下年輕人最感興趣的領域，鼓勵大家在自己有興趣的事情上面，要努力跟堅持，當有舞台的時候，就要勇敢追夢、上台發光發熱，而我在這個位子，就有責任不斷的提供舞台給年輕人。翁紹輝以實質的行動招聚年輕人發聲，為的就是鼓勵他們參與，畢竟要改變台灣，年輕人必須要實際了解與投入，不能夠再置身事外了。

圖3:翁紹輝說，政壇吹「韓」流，青年將扮演關鍵角色。

面對政壇吹起一股「韓」流，翁紹輝認為，韓國瑜點出高雄又老又窮面臨的困境，北漂青年更是直指高雄子弟有家歸不得的心聲，「其實大家或多或少已經覺得可能一個都市20年來的發展太過無感，曾是台灣的第二大都市，但結果卻是人才不斷北漂，所以這次大家才覺得韓國瑜，搞不好能為高雄帶來不一樣的思維與改變。」

翁紹輝說，韓國瑜已在高雄創造了奇蹟，全台現在都壟罩著一股想翻轉、想改變的選舉氣氛，所以其實我相信最後的選舉結果，一定不會讓大家失望。他也拿自身經歷為例，善用年輕人的熱血與積極，改變國民黨的形象，再一起改變台灣、翻轉政黨，「如果你對生活不滿意，就更需要站出來，關心自己家鄉的未來，把這一票投給一個值得託付的對象！」。

(中時電子報)