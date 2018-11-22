國民黨新竹市主委呂學樟力薦許明財　團隊前進北區拜票誓言拚經濟爭建設

2018年11月22日 10:07 中時電子報 綜合報導

國民黨新竹市主委呂學樟大力推薦許明財有經驗、宏觀與遠見，係最優質的新竹市長候選人，籲請大家全力支持。許明財競選總部結合北區提名議員團隊進行車隊拜票，受到熱烈歡迎。

國民黨青年部 提供

呂學樟主委21日力薦國民黨提名許明財有經驗、有宏觀、有遠見，係最優質、最值得信賴與首選的新竹市長候選人，懇請市民全力支持。許明財團隊結合北區提名市議員候選人吳青山、蕭志潔、顏政德及塗夢龍等團隊進行拜票，一路鞭炮聲不絕於耳，民眾夾道歡迎。

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許明財表示，公道三（竹光路）通往景觀大道，再接北二高（國道3號）茄苳交流道；雖然之前在他任內，興建了跨客雅溪的頂雅橋而得連接，但在南勢地區形成盲段，車輛行駛不順暢。在積極爭取下，最終獲中央政府同意撥款約20億元補助，即將拓寬，卻因未連任，致使工程延誤，至今仍未動工。

台68線東西向快速道開闢20多年，卻在竹港大橋形成「斷頭橋」，致未能連接至最西端的南寮港。後來在101年和時任立委的呂學樟主委前往交通部爭取，終而在103年復工，現在已全線完工而通到南寮港。

許明財指出，他一直把南寮漁港說成南寮港，那是因為南寮距離大陸平潭只有68浬，大約是120公里，為兩岸距離最近，值得開闢成通商口岸。因此，在任內多次和前立委呂學樟主委等人，極力向交通部爭取升格，終於在103年獲得交通部核可升格為客貨兩用港。但是，新竹市政黨輪替後，現行市府又把該案擱置。

許明財誠懇拜託，新竹市民能再給他一次服務機會，大家一起來拚經濟，全力完成地方大建設。

(中時電子報)