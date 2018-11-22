衝擊返鄉投票 台鐵司機員擬發動選舉日依法休假

2018年11月22日 10:19 中時 李宜秦

台鐵上月以「未申報行政院核定」為由，停發司機員外站休息報酬，每人平均每月砍薪1萬元，火聯會與交通部協商後也沒有結局，預計今日會與交通部部長吳宏謀聯繫，若不出面解決、給出該給的報酬，司機員將發起選舉日依法休假、周休二日行動，且會在26日全面發起勞檢。此次協商若破局，台鐵列車班次都將大受影響，尤其選舉日更會開天窗。

火聯會秘書長吳長智表示，過去省政府時期，為了行車安全，要求司機員在開車5小時前必須到班「接受管制」，當時還沒有津貼，直到勞基法上路後，考量到5小時工時過長，勞資協商後同意改為2小時前到班「自主休息」。

然而上月台鐵卻突然表示，由於根據「全國軍公教員工待遇支付要點」規定，各機關待遇、福利、獎金等，非經專案報院核准，不得自訂規定先行支給」，因此台鐵主張「自主休息報酬」沒有報院核准，決議先暫停發放。

台鐵此舉引來司機員不滿，吳長智表示，該項津貼發放這麼久，卻說停就停，而且是在司機員工作完了才突然不給，對司機員而言每人平均少拿1萬元，他們該如何養家活口，直說「做完不給、造反有理」。

吳長智說，這個月工會有與機務處、局長協商，新局長張政源也認同應該發放，唯上月的仍談不攏，「而且台鐵都片面、一個個打電話通知，就是怕直接發公文會被當作違法證據」，吳長智表示，25號前若未領到加班費，26號將全面發動勞檢。

吳長智表示，今日會與吳宏謀協調，若交通部不阻止台鐵打壓司機員，工會將發起選舉合法休假的行動，屆時許多列車班次都可能會開天窗。吳長智指出，工會僅是要求要給予上月的報酬，未來若不給薪、改用補休的方式，勞方也會願意協調。

火聯會表示，協商若破局，工會將在23日發起多項行動，除包括選舉日依法休假，還有明年起將落實週休二日、工作輪班休息時間滿11小時，同時要求將「自主休息時間」名目改回「管制時間」，才可代表是法定工時。

吳長智說，交通部若不審慎處理，影響很大，目前雙人乘務仍在線、ATP也還沒修理完成，司機員若再發起這些行動，肯定會是雪上加霜。

(中時 )