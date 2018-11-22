高雄》果菜市場8成綠鐵票「棄邁投韓」竟是花媽「功勞」

高市青果公會名譽理事長吳清巖（右）透露，原本市場8成都是挺綠，因為花媽的一個決定，決定改投韓國瑜。（柯宗緯攝）

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高雄》果菜市場8成綠鐵票「棄邁投韓」竟是花媽「功勞」

高雄市長候選人韓國瑜夫人李佳芬，今天現身十全果菜市場掃街拜票，受到攤商熱烈歡迎。究其原因，竟然是前市長「花媽」陳菊「功勞」。高市青果公會名譽理事長吳清巖透露，原本市場8成都是挺綠，但是花媽打通果菜市場旁的十全路，造成市場周邊停車大不易，如今民心思變，就算受到威脅壓力，也誓死力挺韓國瑜到底。

「怨氣積在心頭難耐，一定要發洩！」高市青果公會前理事長李登文感慨，果菜市場現在變很落寞，全盛時期1天賣的量，現在1個禮拜都賣不完，這裡本來是批發市場，現在為了生計必須零賣，大家將希望寄託到韓主委，希望能擴建市場、興建停車場，「否則貨進得來，東西卻賣不出去」。

李登文說，市場光是水果就有總共有200多攤，但「一部車進來轉3圈沒地可停」，希望未來的韓市長能幫忙解決問題。吳清巖也說，菊任內強拆侵占戶，該地為果菜市場用地後改為滯洪池，但未能實際嘉惠果菜市場，加上前副市長吳宏謀有意賣掉果菜市場現地，後來經過攤商抗爭才止住，「市地已經賣出500多筆土地了，陳菊連這筆也要」。

攤商戴小姐說，這次選人不選黨，力挺韓國瑜是因為陳菊協調市場用地，卻完全沒信守承諾，「攤商不可能再投民進黨，又不是頭撞到」，真的想翻了。身為北漂媽媽的她，大兒子在竹科，韓國瑜主打北漂青年返鄉，正好切中她內心的痛，相信韓國瑜能帶給高雄新未來。

(中時 )

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