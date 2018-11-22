別讓北韓不開心！美韓鷂鷹軍演將縮減規模

2018年11月22日 10:59 中時電子報 馮英志

為了避免危害川金會以來美國對北韓的外交努力，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）21日表示，代號為「鷂鷹」（Foal Eagle）的美韓聯合軍事演習明年雖會進行，但將縮減規模。

根據防衛新聞（Defense news）報導，馬提斯表示美國不會取消演習，但會稍許縮減規模，使其維持在不會危及外交的程度。馬提斯並未指明具體參演人數與相關細節。

2018美韓鷂鷹軍演

「鷂鷹」是美韓最重大的年度軍演之一，今年共有11,500名美國士兵以及290,000南韓士兵參加。「鷂鷹」通常會動員陸、海、空軍參與演習，並以兩國聯合應對北韓開戰作為演習想定。而上月中旬，美國國防部決定將暫停原定在12月舉行，名為「警戒王牌」（Vigilant ACE）的聯合空中演習。

作為川普政府對北韓接觸手段之一，川普6月時宣布暫停美韓軍演，並揶揄其為「戰爭遊戲」。北韓長期尋求停止此類聯合軍演，並視其為區域挑釁行為。 此時的暫停軍演，被視為在胡蘿蔔與大棒政策下，北韓有良善示意後的決定。

但此後，美國國防部宣布取消或縮減數場將進行的軍演，卻顯得訊息混雜。例如川普8月時曾在推特上表示「目前沒理由花費鉅資舉行美韓聯合軍演的『戰爭遊戲』」，馬提斯卻表示此時沒有計畫取消更多美韓間軍演。

然而，新上任的駐韓美軍司令艾布蘭上將(Robert B. Abrams)就曾在8月間對國會表示，暫停此類演習將導致少許戰備退化。分析家亦關切，若持續取消演習，美軍在區域衝突的戰備恐會大幅受影響。

不過，馬提斯不認為中止此類軍演會影響戰備，並表示美韓之間仍有許多小型規模演習持續進行。若「鷂鷹」軍演也被歸為此類的話，明年恐會降至營級層次。

(中時電子報)