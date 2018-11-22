台南》文南里選前倒數發黑函？現任里長陳清泉怒控民進黨奧步

文南里里長候選人謝博勳發送清廉戰歪哥文宣，被對手陣營現任里長陳清泉認定是黑函。（程炳璋攝）

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文南里長陳清泉強調自己沒有詐欺取財，對手指控不實，是選舉奧步。（程炳璋攝）

台南市南區文南里21日晚間有民眾在發選舉文宣，現任里長陳清泉一看，原來內容是在講他去年因1件違反商業會計法遭判1年多，緩刑3年的判決書，他大怒提告違反選罷法，直呼是黑函，指控「民進黨出奧步」，對手陣營的謝博勳回應傳單是說事實，尊重對方提告權利。

陳清泉是文南里5屆里長，這次要競選6連霸，遭到民進黨提名的謝博勳強力挑戰，兩人的選戰恩怨從9月底就開始，當時謝博勳騎乘拜票用的機車被檢舉是偽造車牌，謝遭警方依偽造文書罪嫌函送法辦，當時謝陣營認定是陳的人馬檢舉，雙方埋下心結。

時隔1個多月，距投開票日只剩3天，謝陣營21日晚間7時許派人在里內發放傳單文宣，內容是去年公告的1份違反商業會計等法的判決書，指陳清泉是詐欺取財被判緩刑3年的里長，是文南里鄉親之恥，傳單最後並署名謝博勳，挑戰意味濃厚。

陳清泉認定對手散發黑函，立刻收集傳單，向警方提告違反選罷法、妨害名譽與毀謗，他指出對方檢舉內容不實，判決書內文已說明無證據證明他詐得任何財物。

警方雖找到散發傳單的民眾，但因傳單上的判決內容屬實，且對方有署名，無法當即認定是否為黑函，只好找陳清泉到派出所製作筆錄。

陳清泉表示之前就知道謝陣營要出招，不料對手選在投開票日前3天，他強調多年前因辦活動申請經費卻不懂報帳，而觸犯商業會計法，但從未詐欺取財，痛斥散發黑函的行為是「奧步」。

謝博勳坦承發送傳單，但否認是黑函、奧步，認為是把民眾提供的判決書網址弄上傳單，主文內有提到詐欺取財，對陳清泉的提告表示尊重。

(中時 )

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