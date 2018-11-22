假行政中立？ 豐年社長汪文豪一張照片打臉李退之

2018年11月22日 10:42 中時 游昇俯

農委會轄下的豐年社近來替斗南鎮農會出書、舉辦新書發表會，因斗南鎮農會總幹事張有擇參與今年底鎮長選舉，遭農委會高層質疑「為人助選」，讓兼任豐年社董事長的副主委李退之要求豐年社長汪文豪辭職。但汪文豪今（22）日於臉書發文，以一張李退之與花蓮縣長候選人劉曉玫合照，打臉李的「行政中立」說。

汪文豪發文表示，他一直感到納悶，李退之一直跟他溝通財團法人應中立不介入選舉，指豐年社幫斗南鎮農會出書、辦簽書會是介入選舉，但到底是違反哪一條法律違反行政中立？簽書會現場沒有任何的競選標語與造勢活動，豐年社到底是怎麼介入選舉？

汪文豪並找出一張今年11月1日李退之主持花蓮區農業改良場代理、新任場長交接暨宣誓典禮的照片，有李退之與民進黨籍花蓮縣長參選人劉曉玫、花蓮區農改場杜麗華場長合照，劉曉玫縣長候選人還「穿著印有大大2號的外套」坐在台下觀禮，交接結束，也穿著印有大大2號的外套上台演講。

汪文豪問，「這樣杜麗華場長有沒有違反行政中立？會不會也被暗示要自請辭職負責？她會不會也面臨『被請辭』的風險？」

汪文豪並指出，斗南鎮農會11月20日舉辦「斗南越光米食味值獎勵頒獎典禮」，由張有擇及農糧署中區分署長王安石一起頒發獎金給農友，現場沒有任何競選背心、旗幟任何足以辨認競選活動的標誌，但這個頒獎典禮距離投票日更僅剩四天，「請問王安石分署長頒獎給農民，是不是介入選舉，也面臨『被請辭』的風險？」

對於媒體報導，李退之曾說「汪文豪經營下的豐年社財務虧損擴大，曾請汪提出改善方案，汪也沒有提出。」汪文豪則說，豐年社在他負責前兩個完整的會計年度裡的確是虧損，但也是他上任後豐年社的財報才在他要求下須由會計師事務所簽證，因為財報經由第三方的監督，才是真正的公開透明，而公開、正確與透明，遠比盈虧重要。

汪文豪並指出，今年度豐年社預算年度目標為5700萬元，截至10月31日為止，根據業務單位的估算，業績已經突破6000萬元，達成率已經突破100%。

他說，李退之指責他沒有提改善方案，問題是，再一個多月就要年底結案了，今年度的盈虧結果差不多就可以知道了，很有機會達到李退之要求的損益兩平。「但是，您卻連機會都不給我，和張琦凰顧問一搭一唱要我為莫須有的政治責任自請辭職，事後又否認。」

汪文豪說，這就好比一位馬拉松選手距離終點只剩一百公尺準備衝刺，裁判叫他說你離開跑道，不用跑了，結果馬拉松選手停下來喘氣，裁判又說你繼續跑。命令反反覆覆，選手疲於奔命，這如何讓組織穩定經營下去？員工會人心惶惶啊！

此外，報導提及2016年底，時代力量立委徐永明質詢時質疑依「有線廣播電視法」第10條規定，「政府、政黨、其捐助成立之財團法人及其受託人不得直接、間接投資系統經營者」，汪文豪也反駁，這個問題根本不是問題，董事會裡也有法律專長的董事成員解釋，農傳媒不是有線廣播電視，根本沒有適用問題。

(中時 )