丁守中：三榮四不打造繁榮台北 力促兩岸共榮互利

2018年11月22日 10:41 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中今早喊出「三榮四不、打造繁榮台北」號召，並呼籲北漂青年1124踴躍返鄉投票。丁守中強調，三榮就是「美化市容、經濟繁榮、兩岸共榮」。四大政治承諾則是「不酷吏、不反商、不密室、不鎖國」。他將致力繁榮台北、讓市民安居樂業，打造台北成為全球華人夢想天堂、年輕人的夢工廠。

他也說，兩岸本就同文同種同血緣，未來會加強台灣與大陸合作，在九二共識之下，更要和平互惠，加強發展經貿及各方面的合作，共榮互利。同時將成立兩岸事務局，專責處理兩岸人民交流各項問題，更要將雙城論壇擴展為多城論壇。

丁守中辦公室 提供

丁守中今早與國民黨副主席郝龍斌、多位黨籍立委在台北車站召開記者會。丁守中以來自高雄的資深北漂身分，呼籲北漂青年1124返鄕投票救台灣，丁守中也說，蔡英文執政以來，兩岸倒退、經濟鎖國，害慘台灣，年輕人低薪窮忙，北漂外漂，為生活離鄉背井，令人不捨。這次選舉當然要用選票教訓民進黨。

丁守中也說，光是都更及各區亮點建設，至少可創造五萬個就業機會，上兆產值。當然為減少都更後房屋稅加重的阻力，他會減輕市民負擔，都更後房屋稅不但不加稅，將來還要推動市民自住一戶免房屋稅。另外，他也承諾一校一公幼，公幼免抽籖，一校一日間托老中心，就是要讓年輕夫婦無後顧之憂，可以專心拚經濟。

他也強調，近八萬名市府員工更在柯文哲的苛政與酷吏壓力下滿腹辛酸，沒有尊嚴。未來丁守中「不反商、不鎖國、不密室、不酷吏」，會全力打造市政府成為陽光透明的團隊。市府有最優質的公務員及同仁團隊，不須要酷吏壓迫，需要尊嚴與尊重専業，一定會用敬業的心服務市民。

(中時電子報)