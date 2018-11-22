高雄》韓國瑜旋風過後 資深媒體人預言國民黨將…

2018年11月22日 10:43 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜嘆被抹黑 網批民進黨失言從未道歉

年底選戰倒數，高雄市選情備受關注，高雄市長參選人韓國瑜有別於以往國民黨選將呆板老實風格，韓流效應外溢到外縣市。但資深媒體人陳國祥直指，國民黨「又老又舊，」韓國瑜宛如一面照妖鏡，他成功拉抬選情，國民黨如果不藉著這股風潮改革，「到時國民黨也將回到故我而日薄西山。」

陳國祥在《美麗島電子報》撰文指出，韓國瑜原先如同被國民黨長期冷凍，歷經遭到綠委段宜康逼退而爆紅，後被委以高雄市黨部主委重任，披上戰袍空降高雄投入市長選舉，沒想到意外颳起旋風，拉抬歷經2次慘敗、黨產遭受凍結國民黨的選情，「甚至讓原已奄奄一息的國民黨綻現生機。 」

陳國祥認為，民進黨執政績效不得民心，加上韓國瑜非典型的國民黨人的特質，打破藍營無力反攻的沉悶局面。 但陳國祥也指出，國民黨歷經2000年和2016年兩次痛失中央執政權，理念仍然未煥然一新。

陳國祥認為，國民黨「又老又窮」結構、思想及支持群眾皆脫離社會現況，直言不會因為韓國瑜旋風促進世代交替，甚至因為非典型人物竄起而退讓隱身，放下身段重回群眾。陳國祥總結，對國民黨而言，韓國瑜是一面「照妖鏡」，暴露出國民黨老朽心態，直言如果只是讓韓拉抬選情，不藉著韓流全面改革，「隨著這面照妖鏡蒙塵與破碎，國民黨也將回到故我而日薄西山。 」

(中時電子報)