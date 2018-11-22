高雄》陳其邁選情回穩心情好 隔空炮打侯友宜

民進黨高雄市長候選人陳其邁22日到左營楠梓區掃街拜票，1名1歲多小嬰兒聽到「陳其邁、凍蒜」，竟高舉雙手模樣可愛，讓他看了相當開心。（林宏聰攝）

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陳其邁在左營楠梓掃街，沿途拿出幕僚準備的「撩妹字卡」與民眾互動。（林宏聰攝）
陳其邁在左營楠梓掃街，沿途拿出幕僚準備的「撩妹字卡」與民眾互動。（林宏聰攝）

陳其邁、蘇貞昌一南一北互相拉抬選情，在臉書tag互問新北多少漁港、高雄多少消防栓，陳其邁22日甚至隔空助選，炮轟國民黨新北市長候選人侯友宜到現在還不願接受辯論，更提議「假如侯友宜願意出來辯論，我跟蘇貞昌院長組一隊，侯友宜跟韓國瑜組成一隊！」

民進黨高雄市長陳其邁22日安排左營楠梓區掃街拜票，或許因為近來選情回穩，心情輕鬆，氣色精神相當不錯；受訪時提及他與蘇貞昌的共同點是對地方非常了解，「我對高雄非常了解，因為我的心在這，把人民需要記在心裡，我會認真來做，這是我跟蘇院長同樣的地方」。

他話鋒一轉，炮轟侯友宜到現在還不肯接受辯論，而他跟韓國瑜辯論會直球對決，讓選民了解2位候選人誰有料、誰對高雄了解，誰要如何解決高雄困難，這是非常好的方式，侯友宜不接受辯論，「難道要到選舉後才赫然發現侯對解決問題都沒料？我覺得對新北市民非常不公平！」

陳其邁說，雖然他在高雄選，但辯論與否攸關地方政治，他呼籲侯友宜應該勇於出來面對，假如願意出來辯論，他提議「我跟蘇院長組成一隊，那侯友宜跟韓國瑜組成一隊」，2對2打雙人賽制。

(中時 )

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