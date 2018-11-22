新北》朱立倫頂細雨 陪楊文科竹北掃街拜票

2018年11月22日 10:52 中時 邱立雅

距離投票日僅剩48小時，國民黨新竹縣長候選人楊文科請來新北市長朱立倫陪同掃街拜票，22日一大早兩人頂的寒風細雨，從楊文科竹北競選總部出發，要在大竹北地區掃街拜票，全力衝刺最後1哩路，不少支持者騎著機車沿路跟隨，車隊陣仗浩大。

日前新北勢副市長侯友宜來新竹陪同楊文科造勢，當時他打趣送上祝福給楊文科，稱兩人都是一樣副市長、副縣長，「副副得正」，選戰一定能搶得先機。此次邀請朱立倫來，朱立倫同樣替楊文科加油打氣。

朱立倫大讚楊文科是最有經驗、最了解新竹縣發展的縣長候選人，自己在最後的48小時特別來幫楊文科加油，希望竹縣民眾睜大眼睛，為了地方未來的發展，需要有經驗、有願景的縣長候選人，拜託大家支持1號候選人楊文科。

楊文科則感謝朱立倫冒著寒風細雨，到新竹縣替他加油打氣，選戰只剩短短48小時，希望大夥團結一致尋求勝選。楊文科強調，只有2018勝選才有2020重返執政、撥亂反正的機會。

國民黨主席吳敦義晚間將出席楊文科在湖口舉辦的晚會，呼籲藍軍全力支持楊文科，團結一心求勝選。23日的選前之夜，楊文科也將在竹東仁愛停車場舉辦選前團結之夜，前國民黨主席馬英九、吳伯雄、以及國民黨主席吳敦義，3名黨主席將出席造勢，全力為楊文科催票。

(中時 )