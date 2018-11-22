3D列印技術 讓癌症手術時間大幅縮短

2018年11月22日 10:50 工商 吳瑞達

南京日報11月22日報導，11月20日晚，江蘇省腫瘤醫院放射介入科莊一平主任醫師團隊，與江蘇捷生凱爾醫學增材製造研究院醫工聯手，成功為一名腎癌患者運用3D列印範本引導，實施冷凍（氬氦刀）消融手術。這項新型3D列印技術，在精準醫療領域的成功應用，將手術患者的治療時間縮短了一半以上。

患者是一名40歲左右的男性。3年前，該患者就已經做過腎癌切除手術，但術後又出現局部復發。莊一平詳細瞭解患者病史、治療經過，並結合相關檢查結果綜合考慮後認為，患者的病情已不能再次開刀，比較適合採取微創介入的方式，進行物理冷凍消融治療。

莊一平說：「腫瘤細胞怕冷又怕熱，我們就忽冷忽熱「折磨」死它。主要原理是先把探針插入患者腫瘤部位，然後注入高壓氬氣，使探針尖端的靶組織，冷卻至-140℃，使癌細胞結冰、細胞膜破裂等；接著再注入氦氣，讓癌細胞的溫度，從-140℃猛然上升至20℃—40℃。通過這樣多次凍融迴圈，可以殺滅腫瘤細胞，達到治療目的。」

不過，氬氦刀的「紮針」非常複雜。腫瘤組織深藏於體內，中間有骨骼和其他器官及組織的重重阻隔，要精準地紮中部位、最大化地發揮冷凍消融威力並不容易，以往非常依賴醫生的經驗和技巧，花費的時間也很長。考慮到這例手術患者的腫瘤靶區較大、需多次穿刺進針，手術團隊擔心手術時間太長的話，患者難以忍受，決定借助3D列印技術，為該病人製作個性化穿針引導範本，進行冷凍消融治療。

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