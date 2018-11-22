糗！郝龍斌再口誤 籲北漂青年「記得買票」、返鄉投票

2018年11月22日 10:50 中時 楊佳穎

國民黨台北市長候選人丁守中22日一早在台北車站召開記者會，呼籲北漂青年返鄉投票，而國民黨副主席郝龍斌、台北市黨部主委黃呂錦茹及藍委蔣萬安、李彥秀、費鴻泰、王育民、許毓仁、柯志恩、蔣乃辛、曾銘宗、賴士葆等人都到場。不過，先前才口誤喊「擊潰丁守中」的郝龍斌，今又再度口誤，呼籲大家「記得買票」、返鄉投票，待一旁王育敏提醒後才改口「記得買車票！」

丁守中選前3天行程滿檔，除透過車隊掃街跑遍台北12行政區，今早更抽空在台北車站召開記者會，呼籲北漂青年返鄉投票，共創城市美容、兩岸共榮、經濟繁榮等「三榮」，「繁榮台北、讓市民安居樂業，是丁守中的主要目標；丁守中要用三榮四不，打造台北成為全球華人的夢想天堂、年輕人的夢工廠。」

郝龍斌致詞則重申，非常支持丁守中的政見，不只要有「三榮四不」，更重要的是丁會善待所有市政府公務員，讓他們有尊嚴地工作、有尊嚴地從事北市政建設。

他進一步說，最近拜票過程中碰到非常多人，都稱今年選舉主軸就是拼經濟，且所有國民黨候選人也都拿拼經濟做主軸。他也說，現在碰到年輕人都在講，非常想回家跟爸媽吃晚餐、跟爺奶出去散步，但在那裡沒有工作，如今國民黨則要向大家保證，只要支持國民黨，國民黨會拼經濟，讓各地經濟繁榮起來，讓北漂青年在中南部有就業機會，有機會陪爸媽吃晚餐、陪爺奶散步，這是國民黨最根本的訴求，並呼籲大家「記得買票、返鄉投票」。

不過，「記得買票」口號一出，引發在場一陣笑聲，一旁的王育敏等人也趕緊提醒「是買車票」，郝見狀連忙改口強調「記得買車票，返鄉投票！」

(中時 )