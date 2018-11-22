中市老舊危險校舍整建明年提早達標

2018年11月22日 10:57 中時 陳世宗

松竹國小「松竹樓」外牆以松幹竹林造型呼應校名，結合多項環保節能設計，獲106年度公共工程金質獎及綠建築認證肯定。（陳世宗翻攝）

台中市政府於104年盤點全市耐震能力不足或結構安全有疑慮的老舊校舍，針對需拆除重建及補強校舍，以「8年50億老舊危險校舍整建計畫」訂定明確期程及具體策略循序推動，統計104年至107年4年執行成果，已完成281棟校舍補強及重建，預計於108年提前完成目標；讓台中市所有校舍都能符合耐震標準，守護師生安全。

教育局長彭富源說，在校舍補強及重建過程中，除強化校舍結構安全以外，各校也積極結合藝術美學、環境生態、歷史人文及社區需求等，以綠建築進行規劃設計，打造永續校園。清水國小「育英館」配合校園日式歷史建築，採低樓層斜屋頂及清水磚牆的方式建造，延續百年校史的歷史風情；松竹國小「松竹樓」外牆以松幹竹林造型呼應校名，結合多項環保節能設計，獲106年度公共工程金質獎及綠建築認證肯定。

石岡國小多功能活動中心與社區共享，開闢鄰接社區道路，提供校外單獨進出口，除提供學校活動以外，社區也能使用；另外，瑞峰國小校舍建築設計呈現大肚台地生態人文特色，例如有紫斑蝶飛舞意象的校門，甘蔗、地瓜及野百合元素的安全護欄。

教育局指出，校舍補強工程方面，台中市高、國中小在89年前興建的校舍，經耐震能力評估，共有592棟需補強，統計市府99年至103年完成補強217棟；104至107年籌編16.4億元進行251棟補強，104至106年完成補強156棟、107年辦理95棟補強。

教育局強調，另外尚未補強的124棟，已提列108年預算，預計108年完成全數校舍補強工程。對於學校跑道、遊戲器材、飲水機及教室冷氣，市府也持續編列經費進行更新及增購，並配合中央前瞻基礎建設計畫，補助各校建置智慧教室，全面提升學校軟硬體設施，打造以人為本、科技為用、環境為依的安全優質校園。

(中時 )