冬遊金山泡湯趣！「夫妻石」前訴浪漫、烤地瓜好樂活

2018年11月22日 10:59 中時電子報 林宜靜／整理報導

冬天出遊趣！宜人舒適的氣候，讓家中小寶貝蠢蠢欲動，直想往戶外跑！那麼，往金山、萬里去吧！這裡有海洋、溫泉、老街，還可以挖地瓜、焢窯，享受最鄉土的自然樂趣，再好好泡個溫泉，讓小孩好好放電、大人放鬆。

獅頭山海濱公園制高處中正亭，這裡是拍攝燭臺雙嶼與欣賞海景的最佳地點。「燭臺雙嶼」，高約60公尺，外形像兩座燭臺，也像一對夫妻對望，因此也名為「夫妻石」。站在這裡，遠眺是燭臺雙嶼與遼闊藍色大海的相映，俯瞰金山海岸豐富的地形景觀隨著白色浪花拍打，在腳底下變換著，讓人感嘆自然的鬼斧神工！

洋樂！探金山水尾港神秘海岸。（主辦單位提供）

台灣有許多地方都有溫泉，金山則是北海岸最著名的溫泉區！金山溫泉最特別的就是擁有多種泉質：有能軟化皮膚角質層、舒緩皮膚、被稱為「皮膚之湯」的硫磺泉；透明無色富含礦物質，具美容、促進新陳代謝等好處，硫酸鹽泉；富含鐵質，湧出時透明無色，但一段時間後會氧化成金褐色，又稱為「黃金湯」的鐵泉。

金山除了有溫泉能讓大人小孩都放鬆外，想消耗孩子們旺盛的體力，秋冬還能選擇挖地瓜、焢窯烤地瓜！秋冬來金山最棒的體驗活動，就是在農場老闆帶領下，大人小孩挖著鬆軟的土，用力把一串串大大小小的地瓜從土裡拔出來，就算雙手被弄得髒兮兮，心裡還是滿滿地歡喜。接著，就地取材用當地的火山石砌窯，將地瓜一個個包好，再將木炭點燃，開始焢窯烤地瓜，等著地瓜飄出甜甜的香氣，剝開地瓜皮，黃澄澄的地瓜肉冒著熱煙，光看就讓人口水直流。

(中時電子報)