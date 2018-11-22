幸福盟告中選會主委陳英鈐妨害投票

幸福盟理事長曾獻瑩等人控告中選會主委陳英鈐妨害投票。（張孝義攝）

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曾獻瑩表示，公民權利及程序正義已遭中選會違法踐踏，主委陳英鈐應負最大責任。（張孝義攝）

中央選舉委員會就幸福盟投案的公告公投意見書，以刊登媒體及網路的方式「補救」，幸福盟理事長曾獻瑩認為依舊違反公民投票法的合法送達規定，22日上午到台北地檢署控告中選會主委陳英鈐涉嫌妨害投票罪。

曾獻瑩表示，愛家公投每一案都約有70萬人連署，代表著是公民對婚姻家庭價值的期盼，期盼能有一次公平、公正的公投機會，沒想到從提案至今遭受中選會不斷的打壓，後天就要投票了，但竟發生選舉公報上的登載資訊是違法的。過程中，為了對70萬公民連署負責，幸福盟在發現中選會違法登載行政院意見書時，11月5日就向高等行政法院提起訴訟，在法院裁定應停止執行時11月7日，沒想到中選會竟為視法律為無物，不但不停止，任由違法的公報繼續發放。

中選會在提抗告遭最高行政法院在11月19日駁回後，主委陳英鈐對外表示公報內容不會重印，只提出以網路公告及刊登報紙等補償方案。再次違反依公投法第18條「主管機關應彙集前條公告事項及其他投票有關規定，編印公民投票公報，於投票日二日前送達公民投票案投票區內各戶，並分別張貼適當地點，及公開於網際網路」。

曾獻瑩指出，中選會知法犯法，本可停止錯誤，但卻執意延誤執行法院裁定的停止執行，釀成不可回復之傷害。最高行政法院駁回後中選會雖登報及網路公告，但已無法彌補造成之傷害。公投是直接民主，公民權利及程序正義已遭中選會違法踐踏，主委應負最大責任。

曾獻瑩強調，中選會的作為已經構成公民投票法第35條以非法的方法妨害投票，可以處5年以下徒刑，因此向陳英鈐提出告訴。

(中時 )

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