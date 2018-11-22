台南》黃偉哲首創36小時直播 今下營起跑

2018年11月22日 11:08 中時 李其樺

民進黨台南市長候選人黃偉哲（中）21日上午在市議員候選人陳秋宏、沈家鳳、賴惠員等人陪同，前往下營上帝廟參拜，宣示台南「會贏」的決心。（李其樺攝）

黃偉哲（左三）與競選團隊推出36小時不斷電直播，民眾可從競選宣傳車看到市長、市議員和里長候選人動態直播。（李其樺攝）

民進黨台南市長候選人黃偉哲21日上午在市議員候選人陳秋宏、沈家鳳、賴惠員等人陪同，前往下營上帝廟參拜，除了宣示台南「會贏」的決心，同時正式啟動36小時不斷電直播，讓選民今天起至選前最後一夜，可以從直播車看到黃偉哲及其他市議員候選人的選情動態，打造新型態選舉模式。

民進黨市黨部主委黃先柱表示，從黨內初選到參選台南市長過程中，黃偉哲遭受外界太多的抹黑和攻擊，今天競選車隊從下營出發，宣示大家「會贏」的決心，也要大家站出來用手中的一票，挺故鄉、挺黃偉哲，不要被假新聞打敗，還黃偉哲一個公道。

黃偉哲表示，過去立法院有所謂「不斷電表決」，他的競選團隊首創台灣史上第一個36小時不斷電直播來取代選前之夜，民眾可從兩台直播車瞭解市長、市議員和里長候選人的選情動態，也會介紹台南各地美食和風土民情。選前最後衝刺，他也要大家一起堅持正義，得到勝利。

黃偉哲與陳秋宏、沈家鳳、賴惠員等候選人分別搭上宣傳車從下營出發，將分三路前往麻豆、善化和安定掃街拜票，另外也出動2台直播車跟隨隊伍，隨時轉播市長和市議員、里長候選人的即時動態給民眾觀看，為選前做最後衝刺。

(中時 )