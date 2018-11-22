NBA》林書豪得分本季新高 主播狂稱讚

2018年11月22日 11:05 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

亞特蘭大老鷹今天主場迎戰多倫多暴龍，老鷹台裔後衛林書豪仍是從板凳出發，不過他狀況相當好，以13投11中高命中率攻下全隊最高26分，隊友卡特也在比賽最後0.5秒用灌籃達成生涯2萬5000分里程碑，可惜最終老鷹隊在一路落後下108：124吞敗仗。

林書豪在第1節剩7分59秒時上場，他也積極表現，包括該節球隊最後一波投進急停跳投，節進帳6分、1助攻；第2節開始時林書豪持續留在場上，並飆進一記三分球努力幫球隊追分，在剩10分05秒時被換下場休息，但在剩3分17秒時再度回到場上，光上半場林書豪就繳出13分、1籃板、1助攻，毫無疑問是全隊本戰最出色的數據。

Jeremy dropped a cool 13 points in the first half!



Presented by @verizon pic.twitter.com/78ZE4sg5Og — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2018年11月22日

第3節進行不到2分鐘，林書豪就再度上場，直到剩3分55秒時才被換下，不過由於球隊落後分數實在太多，第4節打了2分多鐘就回到場上，雖然剩3分03秒時又被換下場，但這節他再追加8分，打出本季代表作。

林書豪單場得分創個人本季新高，整體表現讓美國主播相當激賞，頻頻稱讚他持續打出令人印象深刻的好球，而且今晚相當活躍，甚至第4節初也認為以他的狀態應該要趕緊讓他回到場上幫助球隊。

老鷹隊41歲老將卡特今天賽前距離生涯2萬5000分只差13分，此役替補打了21分鐘，比賽尾聲在隊友頻頻作機會給他的情況下，總算2萬5000分成功達標，本戰留下14分、5籃板、1助攻。

(中時電子報)