台中》line群組不實指控盧秀燕買票　國民黨台中市黨部按鈴控告2人

國民黨台中市主委陳明振（右）及市議員李鴻榮（左）到台中地檢署，按鈴控告王姓市政顧問等人在line群組散布誣指買票等不實訊息。（陳淑芬攝）

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國民黨台中市黨部主委陳明振（右1）及市議員李鴻榮（左1）到台中地檢署，按鈴控告選舉奧步。（陳淑芬攝）

國民黨台中市黨部主委陳明振等人22日在律師陪同下到台中地檢署，按鈴控告台中市政府王姓市政顧問與李姓民眾在網路line群組內，留言指控「盧秀燕及李榮鴻議員在外埔區大東里買票」等不實資訊，涉嫌違反選罷法及刑法加重誹謗罪，並批對手林佳龍陣營才公布防選舉「十大奧步」，就先出「奧步」。林對此回應，檢調已在偵辦中，如果有買票，希望盡速查辦。

陳明振及尋求連任的市議員李榮鴻22日在律師李善植陪同下，到台中地檢署按鈴控告，陳明振拿出line截圖指出，11月21日下午4時3分許，王男在立法院副院長蔡其昌群組發文說：「剛接獲里長情資：盧秀燕及李榮鴻議員在外埔區大東里買票」、「查證中」，李男緊接著按讚附和；王男隨後又發文：「盧500、李500」「共1000，目前資訊」，李男緊跟著發文說：「是的，有2000的」、「姓楊的」、「薰風里、致用里等」、「外埔土城里鄭里長》姓盧、李的，1000」等對話。

陳明振說，王及李兩人明知是完全未經證實的假消息、不實內容，卻還PO上高達258人的群組，明顯想利用群組的人轉發散布，擴大假消息對盧、李二人選情殺傷力。

陳明振批評，林佳龍陣營21日才大張旗鼓召開「反奧步」記者會，要民眾服眾隨時注意，發現有人在line上散布謠言時要截圖、蒐證及提告，現在他們就依照林陣營教導的方式提出告發。

李榮鴻也批評，這根本就是惡意的抹黑、造謠，因為根本沒有「致用里」。

台中市長林佳龍在展開車隊拜票前回應指出，檢調已在偵辦中，他對控告內容並不清楚，如有涉及賄選買票，希望能盡速查辦。

林競選總部發言人林尚賢則進一步呼籲，檢調儘速釐清，既然已經有民眾接到賄選情資，並於封閉群組內討論，請檢調勿枉勿縱，別讓過去國民黨慣用的賄選伎倆影響選舉。

蔡其昌辦公室則回應，有關鄉親的檢舉，目前確實已經接到不少賄選情資，有些證據明確已由檢警調偵辦中，有些還在查證作業，鼓勵鄉親有發現買票行為，一定要積極檢舉，呼籲買票者不要以身試法。

(中時 )

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